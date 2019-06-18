Наказать руководителя аппарата районного акимата рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Евгений ШИБАРШИН
Дисциплинарное дело в отношении руководителя ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района» Нурбека Сейтказиева рассмотрел сегодня, 18 июня, Совет по этике департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.
Азамат Оташев: «Сейтказиев в полном объеме признал нарушение норм Этического кодекса госслужащих»
Специалисты департамента в ходе мониторинга установили, что 7 января 2019 года Сейтказиев был привлечен к административной ответственности сотрудником Джангельдинского районного отдела полиции.
Служебным расследованием было установлено, что в этот выходной день чиновник ехал на служебной машине и, когда полицейский на законном основании пытался его остановить, не подчинился. Остановился лишь после того, как подъехал к зданию акимата. Там выяснилось, что Сейтказиев управлял автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения. Этот документ он оставил дома. В результате за управление транспортным средством без документа и невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства Сейтказиеву был назначен штраф.
Главный специалист управления контроля в сфере госслужбы департамента Азамат ОТАШЕВ сообщил, что Нурбек Сейтказиев с 21 декабря 2018 года, занимая должность руководителя аппарата районного акимата, совершил 4 административных правонарушения. Три из них связаны с использованием служебного автотранспорта. Тем самым, по мнению Оташева, он нарушил требования Этического кодекса государственных служащих, согласно которым госслужащие не должны совершать правонарушения и проступки, за которые законодательством предусмотрены дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
- Сейтказиев в полном объеме признал несоблюдение норм Этического кодекса государственных служащих и пояснил, что служебную автомашину в выходной день использовал в связи со служебной необходимостью, - добавил Оташев. – Он в это день был дежурным и ехал в здание районного акимата, чтобы передать информацию в областной акимат.
Дело рассматривали без участия Сейтказиева. Председатель Совета по этике, руководитель департамента Салауат Муксимов объяснил его отсутствие уважительной причиной и сообщил, что аким района дал руководителю аппарата положительную характеристику.
Члены совета рекомендовали акиму Джангильдинского района объявить Сейтказиеву строгий выговор.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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