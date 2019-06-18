Редкие ретро-автомобили смогут увидеть костанайцы благодаря участникам ралли "Пекин - Париж"
120 старинных экипажей из 30 стран мира будут выставлены на площади перед областным акиматом вечером 19 июня. Все они - участники 7 международного ралли ретро-автомобилей «Пекин - Париж – 2019».
Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе отдела физической культуры и спорта акимата Костаная.
258 человек, участников ралли, прибудут в Костанай 19 июня. С 16.30 до 20.00 их автомобили костанайцы смогут увидеть на площади.
К участию в ралли допускаются исключительно ретро-автомобили до 1976 года выпуска, такие как Bentley, Lancia, Packard, Horch и многие другие редкие авто стоимостью до миллиона евро.
Автогонка стартовала в Пекине. Участники уже проехали через Китай, Монголию и Россию (Алтай). Из Костаная вновь отправятся в Россию, затем проедут через Европу и Францию.
Отбытие участников ралли из Костаная запланированно на 8 часов утра 20 июня.
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