Когда введут дифференцированный тариф на платных дорогах в Казахстане

19 июня на всех платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф на проезд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Фото ©Турар Казангапов

"С целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы в соответствии с приказами министра по инвестициям и развитию Казахстана от 24 декабря 2018 года и приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 27 мая 2019 года вводится дифференцированный тариф на проезд", - говорится в сообщении нацкомпании.

При этом в "КазАвтоЖол" напомнили, что плата для легковых автомобилей будет в два раза выше предварительной оплаты. Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений.

Так, на участках Нур-Султан – Щучинск и Нур-Султан – Темиртау в одном направлении оплата наличными составляет 400 тенге, предоплата онлайн - 200 тенге. На участке Алматы – Капшагай в одном направлении - 200 тенге наличными, предоплата онлайн - 100 тенге . На участке Алматы – Хоргос в одном направлении наличными – 600 тенге, предоплата онлайн - 300 тенге.

Оплатить можно с помощью банков второго уровня, электронных кошельков, с баланса телефона и через приложение KazDriver.