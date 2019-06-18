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Когда введут дифференцированный тариф на платных дорогах в Казахстане

18 июня 2019, 13:04 |  Государство

19 июня на всех платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф на проезд, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Фото ©Турар Казангапов

"С целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы в соответствии с приказами министра по инвестициям и развитию Казахстана от 24 декабря 2018 года и приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 27 мая 2019 года вводится дифференцированный тариф на проезд", - говорится в сообщении нацкомпании.

При этом в "КазАвтоЖол" напомнили, что плата для легковых автомобилей будет в два раза выше предварительной оплаты. Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений.

Так, на участках Нур-Султан – Щучинск и Нур-Султан – Темиртау в одном направлении оплата наличными составляет 400 тенге, предоплата онлайн - 200 тенге. На участке Алматы – Капшагай в одном направлении - 200 тенге наличными, предоплата онлайн - 100 тенге . На участке Алматы – Хоргос в одном направлении наличными – 600 тенге, предоплата онлайн - 300 тенге.

Оплатить можно с помощью банков второго уровня, электронных кошельков, с баланса телефона и через приложение KazDriver. 
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§ Lex
Re: Когда введут дифференцированный тариф на платных дорогах в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.06.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю п.1 Ст. 21 Конституции РК отменяется или как? Если я не заплатил дань агашке- я не имею право свободно передвигаться, верно понимаю? В раше есть аналогия, только с подпунктом, что есть и бесплатные дороги, только полотно чутка хуже. Процитирую эту статью, может кто пояснит,
СТ. 21 Конституции РК закрепляет право на свободу передвижения всех, законно находящихся на территории Казахстана, без какой-либо дискриминации: «1. Каждому, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора местожительства, кроме случаев, оговоренных законом.
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