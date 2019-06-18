Когда введут дифференцированный тариф на платных дорогах в Казахстане
19 июня на всех платных дорогах Казахстана вводится дифференцированный тариф на проезд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".
Фото ©Турар Казангапов
"С целью организации ускоренного проезда, экономии времени, а также предотвращения скопления транспортных средств и увеличения пропускной способности на пунктах взимания платы в соответствии с приказами министра по инвестициям и развитию Казахстана от 24 декабря 2018 года и приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 27 мая 2019 года вводится дифференцированный тариф на проезд", - говорится в сообщении нацкомпании.
При этом в "КазАвтоЖол" напомнили, что плата для легковых автомобилей будет в два раза выше предварительной оплаты. Ставки платы для грузовых транспортных средств остаются без изменений.
Так, на участках Нур-Султан – Щучинск и Нур-Султан – Темиртау в одном направлении оплата наличными составляет 400 тенге, предоплата онлайн - 200 тенге. На участке Алматы – Капшагай в одном направлении - 200 тенге наличными, предоплата онлайн - 100 тенге . На участке Алматы – Хоргос в одном направлении наличными – 600 тенге, предоплата онлайн - 300 тенге.
Оплатить можно с помощью банков второго уровня, электронных кошельков, с баланса телефона и через приложение KazDriver.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 96
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Кратко скажу. Виктор, не совсем так. В этой шкатулке дворцового ювелира Фаберже, подарок царя Александра. Хранил Бисмарк оригинальный рецепт своей водки. ;-) Т.е. немецкая водка по...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: с расчетом на день,максимум,зная сколь чего продается за день, даже думаю смотрят по продажам в течении дня. потому что выносят их постоянно в течении дня. Сразу вспомнилась статья в нг...
Поборы, застолья и подношения - Шпекбаев о командировках чиновников
Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солеными огурцами "Удивляет то, что при этом находятся люди, которые пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Вспомнмлся - анекдот. :lol: :lol: :lol: Хоть улыбнулась за весь день Спасибо!
"Мертвый" человек и сайт-зомби - первая акция "Ближе к народу" не вызвала особого интереса у костанайцев
Акция департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции "Ближе к народу" прошла вечером 17 июня в ЦОНе по ул. Тауелсиздик, 46. По задумке организаторов, руководители областных...