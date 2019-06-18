Участок улицы Дощанова в Костанае перекроют на 20 дней

Причина - работы по реконструкции самотечного коллектора. Об этом сообщила сегодня, 18 июня, пресс-служба ГКП «Костанай-Су».

"В связи со строительно-монтажными работами по реконструкции самотечного коллектора по ул. Дощанова от ул. Мауленова до ул. Железнодорожной будет перекрыта движение транспорта с 20 июня 2019 года по 10 июля 2019 года, - говорится в сообщении. - ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причиненные неудобства".