Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в Денисовском районе баранов

Задействован был и весь имеющийся в отделе транспорт. 4 июня отара из 620 овец пропала близ села Чебендовка, владелец обратился в полицию. Животные были найдены в 15 км от поселка вольно пасущимися.

Фото из архива "НГ"

Это один из фактов, которые начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ привел в качестве свидетельства халатного отношения владельцев к своему имуществу.

Сегодня, 17 июня, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений он обратил особое внимание на ситуацию с кражами скота. Это всегда очень болезненная тема для сельчан. Однако, не все владельцы скота что-то делают, чтобы предотвратить эти кражи.

- Скот без бирок, без клейм, без ветеринарных паспортов, его трудно идентифицировать, выпас не организуется. - перечислил проблемы Аймагамбетов. - Из 246 краж скота, по поводу которых были обращения в полицию, 146 оказались случаями, когда скот уходил с вольного выпаса. Приведу примеры. 12 апреля в Амангельдинский РОВД обратился с заявлением хозяин 18 голов лошадей. Оценил в 10 млн тенге пропажу. Ушли они с выпаса вблизи поселка Кумкешу. Два дня сотрудники искали, нашли лошадей в 35 км от места пропажи. 20 апреля в Джангельдинском районе владелец обратился в полицию, чтобы оказали содействие в поиске нескольких табунов - пропали 243 лошади и еще 60 голов КРС. Тоже полицейские искали, нашли. Животные паслись сами по себе, без присмотра.

Начальник полиции заявил, что владельцы скота халатно относятся к своему имуществу, самостоятельно поиски не проводят, перекладывая все затраты на органы внутренних дел. Предложил акиматам на местах провести работу по заключению трехсторонних соглашений «сельский акимат-население-пастух», а уполномоченным органам навести порядок с идентификацией сельскохозяйственных животных. По статистике, их в Костанайской области - 1 млн 266 тыс., с бирками и клеймами из них - 1 млн 127 тыс., или 89%.