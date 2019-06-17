Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые прошел в Костанае
Василий БОН
В воскресенье, 16 июня, в Шахматном клубе сыграли друг с другом сильнейшие шашисты Костаная, имеющие опыт республиканских соревнований. Турнир на призы "НГ" в областном центре провели впервые.
За доской - Отари Квиквиния (слева) и Юрий Бондаренко /Фото из архива "НГ"
На любом турнире, в отличие от спектакля или конференции, всегда живет дух непредсказуемости. Без концентрации и удачи ни спортивные звания, ни опыт сами по себе еще не гарантируют успеха. Так было и на этом турнире, в котором участники сыграли немало острых, напряженных партий.
Первое место, оторвавшись от ближайшего соперника на 3,5 очка, занял постоянный автор "Нашей Газеты", профессор КГУ им. Байтурсынова Юрий Бондаренко.
Вторым стал очень опытный спортсмен Иван Козьма, ведущий раздел, посвященный шашкам, в газете «Костанайский спорт».
Третье место разделили три спортсмена: ветеран Отари Квиквиния, ставший в этом году третьим на республиканских соревнованиях по рапиду; Айдархан Бигалиев – единственный, кто на этом турнире сыграл на равных с победителем, и молодой кандидат в мастера спорта Жанибек Жатканов, во многих турнирах буквально громивший своих соперников.
Организаторы турнира надеются, что почин, поддержанный "Нашей Газетой", городским спорткомитетом и городским Советом ветеранов, станет доброй традицией.
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Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые прошел в Костанае
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