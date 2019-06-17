Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые прошел в Костанае

Василий БОН

17 июня 2019, 16:01 |  Спорт

В воскресенье, 16 июня, в Шахматном клубе сыграли друг с другом сильнейшие шашисты Костаная, имеющие опыт республиканских соревнований. Турнир на призы "НГ" в областном центре провели впервые.

За доской - Отари Квиквиния (слева) и Юрий Бондаренко /Фото из архива "НГ"

На любом турнире, в отличие от спектакля или конференции, всегда живет дух непредсказуемости. Без концентрации и удачи ни спортивные звания, ни опыт сами по себе еще не гарантируют успеха. Так было и на этом турнире, в котором участники сыграли немало острых, напряженных партий.

Первое место, оторвавшись от ближайшего соперника на 3,5 очка, занял постоянный автор "Нашей Газеты", профессор КГУ им. Байтурсынова Юрий Бондаренко.

Вторым стал очень опытный спортсмен Иван Козьма, ведущий раздел, посвященный шашкам, в газете «Костанайский спорт».

Третье место разделили три спортсмена: ветеран Отари Квиквиния, ставший в этом году третьим на республиканских соревнованиях по рапиду; Айдархан Бигалиев – единственный, кто на этом турнире сыграл на равных с победителем, и молодой кандидат в мастера спорта Жанибек Жатканов, во многих турнирах буквально громивший своих соперников.

Организаторы турнира надеются, что почин, поддержанный "Нашей Газетой", городским спорткомитетом и городским Советом ветеранов, станет доброй традицией.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.06.19 19:59 Кандидатуру на должность акима Костанайской области согласовали с депутатами облмаслихата
17.06.19 17:56 «Молодые создали конкуренцию» - чемпионат РК по муай-тай прошел в Костанае
17.06.19 17:31 Проблемы с WhatsApp и соцсетями носили глобальный характер - министерство цифрового развития
17.06.19 17:27 Костанаец вышел на одиночный пикет с лозунгом "У меня украли мой голос"
17.06.19 17:04 Шесть дней весь личный состав РОВД искал пропавших в Денисовском районе баранов
17.06.19 16:15 Дожди и грозы не покинут Костанайскую область в ближайшие два дня
17.06.19 14:27 Первое место на конкурсе в Беларуси заняла команда юных инспекторов движения Костанайской области
17.06.19 13:51 Причиной пожара на СТО в Костанае стал взрыв газового баллона - предварительная версия
17.06.19 13:12 Реагировать на обращения по номеру 109 в Костанае будут не только городские ведомства, но и областные
17.06.19 12:10 "Ближе к народу" - руководители областных ведомств ответят на вопросы костанайцев

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Хозяин
Re: Турнир по шашкам на призы "Нашей Газеты" впервые...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 17.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 0
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх