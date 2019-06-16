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drakon
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16.06.19 16:55
elektron
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
//ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.// А я наивный думал, что недра страны...
16.06.19 16:54
elektron
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля
16.06.19 16:48
drakon
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
Что творится... :-o
16.06.19 16:42
Хозяин
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Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции

16 июня 2019, 13:42 |  Криминал

Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) ведет расследование в отношении дочери основателя ENRC Александра Машкевича Анны Машкевич по обвинению в коррупции, сообщает КазТАГ со ссылкой на Financial Times.

Источник фото: пресс-служба ENRC

«Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах обвинило в коррупции дочь одного из основателей ENRC, горнодобывающей компании, которая была исключена из листинга FTSE 100 из-за обвинений в коррупции. SFO в своем коротком заявлении сообщило, что Анне Машкевич было предъявлено обвинение в связи с давним расследованием случаев коррупции в ENRC», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 36-летняя Анна Машкевич является директором лондонской ALM Services UK и дочерью Александра Машкевича – одного из трех основателей ENRC. SFO обвинило ее в том, что она не представила документы, требуемые SFO, согласно так называемому Разделу 2. Максимальное наказание за это преступление составляет шестимесячное тюремное заключение и штраф, размер которого не ограничивается законом. 

Как сообщается, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля. Это единственное обвинение, выделенное из шестилетнего расследования в отношении ENRC, проведенного SFO.

«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO. Она полностью сотрудничала в соответствии с Разделом 2 и уверена, что она будет оправдана судом», - сказал адвокат Анны Машкевич Иан Райан.

В свою очередь SFO заявил, что «расследование в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на подозрениях в серьезных мошенничествах, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».

По информации издания, ранее агентство выдало ордер на арест исполнительного директора Eurasian Resources Group Бенедикта Соботки, базирующейся в Люксембурге, дочерней компанией которой является ENRC, когда он не явился на допрос, но затем ордер был отозван.

При этом отмечается, что когда-то ENRC входила в листинг Лондонской фондовой биржи, но в 2013 году она перешла в частные руки после обвинений в мошенничестве и коррупции в ходе ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке. ENRC отрицает все обвинения. Компания юридически оспорила результаты расследования SFO, а также подала в суд на юридическую фирму Dechert, которая ее когда-то консультировала.

Напомним, в 2013 году SFO возбудил уголовное расследование в отношении ENRC в связи с обвинениями в мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением месторождений в Казахстане и Африке. Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert. В результате, юристы Dechert нашли доказательства коррупции, незаконного присвоения $35 млн и уничтожения документов с целью скрыть преступления. Разразившийся скандал вынудил ENRC уйти с LSE.

Позднее Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела ее из статуса публичной компании, учредив ТОО «Евразийская Группа» для управления своими казахстанскими активами. ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.
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§ drakon
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.06.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится... :-o
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§ elektron
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля
Профайл

§ elektron
Re: Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3038
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.06.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.//

А я наивный думал, что недра страны принадлежат народу...
А они в Англии, Франции, Люксембурге зависают. 8-)
А от доходов нефти и газа что остаётся на Родине интересно? 8-)
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