KFC запускает продажу бургеров из искусственного мяса

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC в течение месяца будет продавать в нескольких точках в Великобритании бургеры из искусственного мяса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

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Бургеры под названием The Imposter ("Самозванец") можно будет купить с 17 июня по 17 июля в некоторых ресторанах Лондона, Бристоля и Мидлендса. В их составе будет заменитель куриного мяса Quorn, сделанный из ферментированного гриба, и веганский майонез.

Как отмечает телеканал, использование искусственного мяса в популярных ресторанах фастфуда растет быстрее, чем ожидали многие наблюдатели. Это связано с тем, что многие потребители активно ищут альтернативу мясу для диверсификации своего рациона питания и уменьшения воздействия на окружающую среду.

В апреле и мае этого года мясозаменители начали внедрять в своих ресторанах Burger King и McDonald's. По данным Euromonitor International, в мировом масштабе розничный рынок заменителей мяса может вырасти с 18,7 миллиарда долларов в 2018 году до 23 миллиардов в 2023 году.