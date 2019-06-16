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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Телефонная связь по Вацапу, с Казахстаном_ есть, хотя качество плохое. Видеосвязи - нету. Текст и фото - проходят... :lol: :oops:
16.06.19 16:55
elektron
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
//ERG принадлежат рудники феррохрома, алюминия, железной руды в Казахстане, месторождения меди и кобальта в Африке и железорудные рудники в Бразилии.// А я наивный думал, что недра страны...
16.06.19 16:54
elektron
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
, Анна Машкевич должна предстать перед мировом судом 5 июля
16.06.19 16:48
drakon
Дочь основателя ENRC Александра Машкевича подозревается в коррупции
Что творится... :-o
16.06.19 16:42
Хозяин
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KFC запускает продажу бургеров из искусственного мяса

16 июня 2019, 12:28 |  Общество

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC в течение месяца будет продавать в нескольких точках в Великобритании бургеры из искусственного мяса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

© Twisted Food

Бургеры под названием The Imposter ("Самозванец") можно будет купить с 17 июня по 17 июля в некоторых ресторанах Лондона, Бристоля и Мидлендса. В их составе будет заменитель куриного мяса Quorn, сделанный из ферментированного гриба, и веганский майонез.

Как отмечает телеканал, использование искусственного мяса в популярных ресторанах фастфуда растет быстрее, чем ожидали многие наблюдатели. Это связано с тем, что многие потребители активно ищут альтернативу мясу для диверсификации своего рациона питания и уменьшения воздействия на окружающую среду.

В апреле и мае этого года мясозаменители начали внедрять в своих ресторанах Burger King и McDonald's. По данным Euromonitor International, в мировом масштабе розничный рынок заменителей мяса может вырасти с 18,7 миллиарда долларов в 2018 году до 23 миллиардов в 2023 году.
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