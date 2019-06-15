Гость Сабантуя Ильдар Мингалеев: "В вузах Татарстана обучаются 1 945 студентов из Казахстана"

Народный татарский и башкирский праздник "Сабантуй", посвящённый окончанию весенних полевых работ, отметили в парке 25-летия независимости РК Костаная сегодня, 15 июня. Главным гостем мероприятия стал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдар МИНГАЛЕЕВ.

Он обратился к костанайцам с приветственным словом от президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Уважаемые соотечественники! От имени Государственного совета Рреспублики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй, - зачитал Мингалеев поздравление Минниханова. - Зародившись как праздник завершения весенне-полевых работ, он олицетворяет собой созидательную радость труда, укрепляя нас в стремлении сделать нашу жизнь лучше, богаче и добрее. Проходя сквозь века и эпохи, Сабантуй обретает всё более звонкое и многоголосое звучание, созывая на свой широкий майдан представителей разных национальностей и вероисповеданий. Каждый, кто хоть раз побывал на Сабантуе и принял участие в этом прекрасном празднике, навсегда сохранит в своём сердце самобытные мелодии и яркие краски майдана. Убеждён, что нынешний Сабантуй в ещё большей мере будет способствовать укреплению престижа крестьянского труда, преумножению национальных традиций и обычаев, духовному сплочению нашего народа.

От себя Мингалеев добавил, что истоки общения татар и казахов уходят корнями в глубь веков. На ежегодной основе с 1999 года Казахстан принимает активное участие в проведении праздника Сабантуй. В нашей стране проживают более 270 000 татар. В прошлом году, 15 марта, прошёл день культуры Казахстана в Татарстане. 7 июля 2017 года в Астане прошёл день татарской культуры. Все общественные организации работают в тесном сотрудничестве с республикой Татарстан. С большим размахом мероприятия в этом году прошли в 19 городах и двух селах РК.

- Министерством образования и науки Татарстана проводится систематическая работа среди соотечественников татар в регионах России и за рубежом с целью создания условий обучения соотечественников в наших вузах, - подчеркнул Мингалеев. - В соответствии с этой программой в вузах Татарстана обучаются студенты из Казахстана. Их у нас на сегодня 1 945.

С 2004 года зарубежные соотечественники Татарстана участвуют в программе этнического туризма. По заявкам татарских общин в эти годы были приняты в Казани группы соотечественников из Казахстана.

Ильдар Мингалеев поблагодарил руководство Казахстана за поддержку татарских общин.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА