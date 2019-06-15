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Гога
ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?
Эта сумма не облагается ИПН у лиц 10 выше перечисленных категорий. ИПН взимается с доходов, превышающих сумму в 2 737 050 тенге. Источник:www.ng.kz - делим на 12 месяцев = 228087,5 тнг . Интересно...
15.06.19 22:05
Гога
ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?
Налоговая как всегда так намутила , что черт ногу сломить.
15.06.19 22:02
сайлау курманов
Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП
Аплодирую стоя! Браво!
15.06.19 22:01
drakon
ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками
elektron: Петра первого вспомнил. Виталий, зайди в ГУГЛ и почитай, сколько женщин работает на шахтах Караганды... 8-) :-o :-P
15.06.19 21:50
elektron
ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками
drakon: Дядю моего, в 1942 году, Дракошь, ты бы ещё Петра первого вспомнил. ;-)
15.06.19 21:36
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Гость Сабантуя Ильдар Мингалеев: "В вузах Татарстана обучаются 1 945 студентов из Казахстана"

Георгий ГОВОРОВ

15 июня 2019, 20:02 |  Общество

Народный татарский и башкирский праздник "Сабантуй", посвящённый окончанию весенних полевых работ, отметили в парке 25-летия независимости РК Костаная сегодня, 15 июня. Главным гостем мероприятия стал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдар МИНГАЛЕЕВ.

Он обратился к костанайцам с приветственным словом от президента Татарстана Рустама Минниханова.

- Уважаемые соотечественники! От имени Государственного совета Рреспублики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй, - зачитал Мингалеев поздравление Минниханова. - Зародившись как праздник завершения весенне-полевых работ, он олицетворяет собой созидательную радость труда, укрепляя нас в стремлении сделать нашу жизнь лучше, богаче и добрее. Проходя сквозь века и эпохи, Сабантуй обретает всё более звонкое и многоголосое звучание, созывая на свой широкий майдан представителей разных национальностей и вероисповеданий. Каждый, кто хоть раз побывал на Сабантуе и принял участие в этом прекрасном празднике, навсегда сохранит в своём сердце самобытные мелодии и яркие краски майдана. Убеждён, что нынешний Сабантуй в ещё большей мере будет способствовать укреплению престижа крестьянского труда, преумножению национальных традиций и обычаев, духовному сплочению нашего народа.

От себя Мингалеев добавил, что истоки общения татар и казахов уходят корнями в глубь веков. На ежегодной основе с 1999 года Казахстан принимает активное участие в проведении праздника Сабантуй. В нашей стране проживают более 270 000 татар. В прошлом году, 15 марта, прошёл день культуры Казахстана в Татарстане. 7 июля 2017 года в Астане прошёл день татарской культуры. Все общественные организации работают в тесном сотрудничестве с республикой Татарстан. С большим размахом мероприятия в этом году прошли в 19 городах и двух селах РК.

- Министерством образования и науки Татарстана проводится систематическая работа среди соотечественников татар в регионах России и за рубежом с целью создания условий обучения соотечественников в наших вузах, - подчеркнул Мингалеев. - В соответствии с этой программой в вузах Татарстана обучаются студенты из Казахстана. Их у нас на сегодня 1 945.

С 2004 года зарубежные соотечественники Татарстана участвуют в программе этнического туризма. По заявкам татарских общин в эти годы были приняты в Казани группы соотечественников из Казахстана.

Ильдар Мингалеев поблагодарил руководство Казахстана за поддержку татарских общин.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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