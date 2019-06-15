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Серый волк
Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы
Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК Ну всё! Тепреь мы точно знаем как просочится возмездие деятелям акимата! :lol:
15.06.19 14:24
Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Да и вообще для любителей искать закономерности. Если жуликов периодически на сажать, то они весь город в цирк превратят. Прямиком из соседней новости. Прямо следующей за этой хорошая закономерность...
15.06.19 14:17
Серый волк
Непоняяятно
Наверное по почте пришло поручение главного избранного найти потерявшийся WhatsApp. Он же обещал разобраться? Ну вот наверное и приехали с собаками к Казтелекому и дали понюхать немного whatsappa...
15.06.19 14:10
Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Урааа! нам на форум наконец-то прислали заменителя Простынякина! :-) Помните того тупня, ходившего работать на форум, каждый день с 9 до 18 часов? :-) Теперь у нас снова будет персональный форумный...
15.06.19 13:25
Fasd
Непоняяятно
Это мой бумажник искали с баксами.Я им просто хорошую премию обещал если найдут.
15.06.19 12:53
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ООН: в Казахстане более 93 процентов отцов не вовлечены в уход за детьми-дошкольниками

Радио "Азаттык"

15 июня 2019, 13:51 |  Общество

Только 6,6 процента отцов в Казахстане вовлечены в уход за детьми дошкольного возраста и занимаются с ними. Такую цифру огласили 14 июня на пресс-завтраке, посвященном теме отцовства, в представительстве Организации Объединенных Наций (ООН) в Казахстане в Нур-Султане, сообщает Радио "Азаттык".

Участники пресс-завтрака, приуроченного к Международному дню отца. Нур-Султан, представительство ООН в Казахстане. 14 июня 2019 года

По данным организации, в Казахстане с 1997 по 2012 год разрыв во времени, затрачиваемом женщинами и мужчинами на домашние дела, сократился всего на семь минут в день. В ООН сообщают, что в среднем казахстанские женщины выполняют в два раза больше домашней работы, чем мужчины. При этом 66 процентов казахстанских женщин также работают вне дома.

— Это печально не только потому, что большая доля заботы о детях ложится на плечи матерей, но и потому, что отцы упускают возможность быть частью жизни своих детей. Широко признано, что привлечение отцов к воспитанию детей и уходу за ними не только положительно влияет на общее развитие ребенка, но и укрепляет семьи, способствует равному распределению обязанностей между партнерами, — сказал постоянный координатор ООН в Казахстане Норимаса Шимомура.

По словам исполняющего обязанности председателя республиканского общественного объединения «Союз отцов» Руслана Казыбаева, отцы в казахстанском обществе играют в семье определенную и ограниченную роль.

— Мы склонны думать, что отцы существуют для того, чтобы материально обеспечивать свою семью и дисциплинировать ребенка, если он плохо себя ведет, — сказал Казыбаев.

Журналисты поднимали вопрос о митингах многодетных матерей в Казахстане, периодически происходящих с февраля этого года. Их участницы требуют улучшить условия жизни их семей. Журналистов интересовало, почему отцы зачастую не участвуют в этих акциях.

Гаухар Габдуллина, жена бывшего руководителя «Союза отцов», рассказала, что в Казахстане «большая часть» многодетных матерей воспитывают детей в одиночестве.

 

Гаухар Габдуллина, жена экс-руководителя общественного объединения «Союз отцов»

По ее словам, одни мужчины полностью оставили семьи, другие уехали в другие города на заработки. Второй причиной Габдуллина назвала «общий менталитет и удивительный страх мужчин перед публичностью, выходом на улицу и выражением протеста».

В 2016 году в Казахстане была принята Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, которая ставит задачей равное разделение семейных обязанностей, включая обязанности по уходу за детьми и по дому.

В третье воскресенье июля в разных странах мира отмечается Международный день отца. В этом году он выпадает на 16 июня.
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