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Серый волк
Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы
Трудовой путь начал с работы слесарем-сантехником СПМК Ну всё! Тепреь мы точно знаем как просочится возмездие деятелям акимата! :lol:
15.06.19 14:24
Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Да и вообще для любителей искать закономерности. Если жуликов периодически на сажать, то они весь город в цирк превратят. Прямиком из соседней новости. Прямо следующей за этой хорошая закономерность...
15.06.19 14:17
Серый волк
Непоняяятно
Наверное по почте пришло поручение главного избранного найти потерявшийся WhatsApp. Он же обещал разобраться? Ну вот наверное и приехали с собаками к Казтелекому и дали понюхать немного whatsappa...
15.06.19 14:10
Серый волк
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Урааа! нам на форум наконец-то прислали заменителя Простынякина! :-) Помните того тупня, ходившего работать на форум, каждый день с 9 до 18 часов? :-) Теперь у нас снова будет персональный форумный...
15.06.19 13:25
Fasd
Непоняяятно
Это мой бумажник искали с баксами.Я им просто хорошую премию обещал если найдут.
15.06.19 12:53
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О плане работ горэлектросети сообщила пресс-служба акима Костаная

15 июня 2019, 12:12 |  ЖКХ

План работ горэлектросети с 17-го по 21 июня 2019  года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов, распространила сегодня, 15 июня, пресс-служба акима Костаная. Отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на подстанциях.

Иллюстративное фото ng.kz

ТП-8 (ремонтные работы на подстанции)

17 июня с 10:00 до 17:30 

Спальный сектор: ул. Амангельды 37

"Ковровый дом" по пр. Абая 176.

Частный сектор: ул. Пушкина 30-46, ул. Каирбекова 83-125, пр. Абая 178-208,200/1-200/8,ул. 5 Апреля 23-43, 102-143, 127,129,104/1-104/14, ул. Амангельды 190/1, 190/2,29-134,28/1-37/5, 124/1-126/1, пл. Победы 36-46,214,216.

Светофоры: ул. Амангельды – ул. Каирбекова, ул. Пушкина – пр. Абая

ТП-059 (ремонтные работы на подстанции)

18-го  и 19 июня с 10:00 до 17:30 

Магазин «Мэри», магазин «Жанак» по ул. Текстильщиков 9Б.

Спальный сектор: ул. Текстильщиков 3,3а,9,3/51,18,44,48.

Частный   сектор: ул. Мичурина 31-88,75/11-75/25, ул. Темирязева 40-93, ул. Красносельская 107-129, ул. Транспортная 6-60,102-102-106/2, ул. Левобережная 2-55, ул. Почтовая 4-59, 3/1-9/2, ул. Красносельская 91-120.
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