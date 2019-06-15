О плане работ горэлектросети сообщила пресс-служба акима Костаная
План работ горэлектросети с 17-го по 21 июня 2019 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов, распространила сегодня, 15 июня, пресс-служба акима Костаная. Отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на подстанциях.
Иллюстративное фото ng.kz
ТП-8 (ремонтные работы на подстанции)
17 июня с 10:00 до 17:30
Спальный сектор: ул. Амангельды 37
"Ковровый дом" по пр. Абая 176.
Частный сектор: ул. Пушкина 30-46, ул. Каирбекова 83-125, пр. Абая 178-208,200/1-200/8,ул. 5 Апреля 23-43, 102-143, 127,129,104/1-104/14, ул. Амангельды 190/1, 190/2,29-134,28/1-37/5, 124/1-126/1, пл. Победы 36-46,214,216.
Светофоры: ул. Амангельды – ул. Каирбекова, ул. Пушкина – пр. Абая
ТП-059 (ремонтные работы на подстанции)
18-го и 19 июня с 10:00 до 17:30
Магазин «Мэри», магазин «Жанак» по ул. Текстильщиков 9Б.
Спальный сектор: ул. Текстильщиков 3,3а,9,3/51,18,44,48.
Частный сектор: ул. Мичурина 31-88,75/11-75/25, ул. Темирязева 40-93, ул. Красносельская 107-129, ул. Транспортная 6-60,102-102-106/2, ул. Левобережная 2-55, ул. Почтовая 4-59, 3/1-9/2, ул. Красносельская 91-120.
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