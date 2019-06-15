Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц

Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц. Tengrinews.kz представляет краткие результаты недели (10 -14 июня) на валютном рынке.

Фото ©Турар Казангапов

Нацвалюта на валютных торгах прошедшей недели удерживалась вблизи исторического минимума против доллара США (384-385) на фоне падения цен на рынке нефти, а также усиления рисков замедления мировой экономики, вызванной внешнеторговой напряженностью между ключевыми экономиками мира.

При этом объем торгов поступательно снижался с 321,1 миллиона долларов США в понедельник, до 112,4 миллиона долларов США в пятницу. Таким образом, валютный рынок стабилизировался.

Опрошенные АФК профессиональные участники финансового рынка не ожидают резких колебаний курса нацвалюты в краткосрочном периоде. Эксперты придерживаются мнения, что курс по паре USDKZT в течение месяца сохранится на уровне, близком к текущему. Так, средний курс по паре USDKZT через месяц ожидается на уровне 385,2 тенге за доллар, тогда как медиана ожиданий – 385,0 тенге за доллар.

Между тем на валютном рынке Московской биржи российский рубль на текущей короткой неделе (12 июня - "День России") преимущественно демонстрировал позитивную динамику, двигаясь вразрез с ценами на нефть. На этом фоне курс рубля к нацвалюте вырос до отметки 5,96 тенге за доллар в сравнении с 5,90 на начало недели.

В фокусе внимания российского рынка было пятничное заседание Банка России по базовой ставке, итоги которого были в соответствии с ожиданиями рынка (ключевая ставка была снижена до 7,50 процента годовых).

Отметим, что на следующей неделе формально стартует июньский налоговый период в РФ, который традиционно оказывает поддержку рублю.

Вместе с тем дальнейший вектор торгового противостояния вероятно определит саммит G20 в Осаке 28-29 июня, в то время как вопрос пролонгации сделки ОПЕК+ еще не решен (текущее соглашение истекает в конце июня). По данным СМИ, Россия остается единственным экспортером нефти, еще не принявшим решение о необходимости продления сделки.

Напомним, представители стран-участниц договора должны встретиться в Вене 26 июня, где вероятнее всего будет принято решение о пролонгации соглашения. В этой связи не исключается дальнейшее восстановление цен на нефть, что вкупе с позитивом на российском рынке будут выступать ключевыми факторами в отношении движения курса нацвалюты на торгах следующей недели.