Форум
Добринцофф
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
drakon: Как в КОстанае, парень в синей футболке, в парке гулял. И без надписей. Интересно сколько ему суток дали?. А что не так с синей футболкой?У меня есть синяя футболка,никто ко мне не...
15.06.19 10:07
Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
То есть единственное к чему можно придраться это отсутствие тротуарной дорожки от перехода до собственно тротуара. Но и здесь можно искать происки в том числе и инопланетян, а можно мыслить более...
15.06.19 09:38
Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
Уважаемая редакция! Сейчас в некоторых автобусах уже стоят валидаторы, но водители говорят что они не работают. Можно узнать - когда заработают? Или водителям просто не выгодно, чтобы пассажиры...
15.06.19 08:34
Butch
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк: - Переход обозначен в соответствии с ПДД РК; - Чернозём в Костанае это практически нонсенс. Уплотнёный супесчаный грунт(а он безусловно хорошо уплотнён пешеходами) в дождь...
15.06.19 06:44
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital: виталя, гуляй Тут и добавит нечего :-)
15.06.19 06:28
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц

Tengrinews.kz

15 июня 2019, 10:00 |  Общество

Эксперты дали прогноз по курсу тенге на ближайший месяц. Tengrinews.kz представляет краткие результаты недели (10 -14 июня) на валютном рынке.

Фото ©Турар Казангапов

Нацвалюта на валютных торгах прошедшей недели удерживалась вблизи исторического минимума против доллара США (384-385) на фоне падения цен на рынке нефти, а также усиления рисков замедления мировой экономики, вызванной внешнеторговой напряженностью между ключевыми экономиками мира.

При этом объем торгов поступательно снижался с 321,1 миллиона долларов США в понедельник, до 112,4 миллиона долларов США в пятницу. Таким образом, валютный рынок стабилизировался.

Опрошенные АФК профессиональные участники финансового рынка не ожидают резких колебаний курса нацвалюты в краткосрочном периоде. Эксперты придерживаются мнения, что курс по паре USDKZT в течение месяца сохранится на уровне, близком к текущему. Так, средний курс по паре USDKZT через месяц ожидается на уровне 385,2 тенге за доллар, тогда как медиана ожиданий – 385,0 тенге за доллар.

Между тем на валютном рынке Московской биржи российский рубль на текущей короткой неделе (12 июня - "День России") преимущественно демонстрировал позитивную динамику, двигаясь вразрез с ценами на нефть. На этом фоне курс рубля к нацвалюте вырос до отметки 5,96 тенге за доллар в сравнении с 5,90 на начало недели.

В фокусе внимания российского рынка было пятничное заседание Банка России по базовой ставке, итоги которого были в соответствии с ожиданиями рынка (ключевая ставка была снижена до 7,50 процента годовых).

Отметим, что на следующей неделе формально стартует июньский налоговый период в РФ, который традиционно оказывает поддержку рублю.

Вместе с тем дальнейший вектор торгового противостояния вероятно определит саммит G20 в Осаке 28-29 июня, в то время как вопрос пролонгации сделки ОПЕК+ еще не решен (текущее соглашение истекает в конце июня). По данным СМИ, Россия остается единственным экспортером нефти, еще не принявшим решение о необходимости продления сделки.

Напомним, представители стран-участниц договора должны встретиться в Вене 26 июня, где вероятнее всего будет принято решение о пролонгации соглашения. В этой связи не исключается дальнейшее восстановление цен на нефть, что вкупе с позитивом на российском рынке будут выступать ключевыми факторами в отношении движения курса нацвалюты на торгах следующей недели.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.06.19 08:02 ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?
14.06.19 17:54 Кто украл сказку? Похитителей дворовых украшений разыскивает полиция в Костанае
14.06.19 16:25 Ветреная и дождливая погода продержится в Костанайской области еще минимум три дня
14.06.19 14:40 Гимнаста Костанайской области поймали на допинге и дисквалифицировали
14.06.19 12:50 Назначены главы Антикоррупционной службы и Агентства по делам госслужбы
14.06.19 12:34 Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП
14.06.19 11:55 Амиржан Косанов: Оппозиционные настроения приобрели легитимный статус
14.06.19 10:40 Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты отбасы" запустят по всему Казахстану
14.06.19 10:17 Традиционный сабантуй пройдет в Костанае 15 июня
14.06.19 09:43 Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 1
Всего: 104

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх