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Гимнаста Костанайской области поймали на допинге и дисквалифицировали
14 июня 2019, 14:40 | Спорт
Антидопинговый центр РК объявил о двухлетней дисквалификации 21-летнего Андрея Лунгула, передает Informburo.kz. Молодой гимнаст нарушил кодекс WADA, поскольку в его моче сотрудники организации при проверке обнаружили следы запрещённого препарата "Фуросемид". Сбор анализов проводился во внесоревновательный период.
Наказание Лунгула истечёт 12 июня 2021 года.
Неизвестно продолжит свою карьеру Андрей или нет, но сейчас он уже работает детским тренером в частном клубе O3 Gym (Алматы).
Фото из личного архива спортсмена
В 2018 году представитель Костанайской области выиграл две золотые и две бронзовые медали на чемпионате Казахстана в южной столице.
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