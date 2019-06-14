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директор пляжа
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14.06.19 14:32
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Программа хорошая, все таки достучались, сигнал пошел, только вот не боятся ли они что на следующий год также соберутся, но уже скажут что уже денег нет..
14.06.19 14:24
директор пляжа
Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП
молодцы, вот тут единственное что можно сказать: почему раньше не приняли! достойный закон в поддержку педагогов, в коем то веке.
14.06.19 14:22
Хозяин
Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
А это что за такая норма в законе? директор пляжа: то партия, Алекс абсолютно прав - все эти слова про "незаконность митингов" и что "они мешают другим людям" чистейшей воды...
14.06.19 13:47
Butch
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О! Рискую предположить что предварительные прогнозы не так уж и ошибались, и ЗА него как раз и проголосовало указанное количество. Для прочих же он скорее были консолидированным кандидатом ПРОТИВ.
14.06.19 12:39
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Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за унижение учителя введут штраф в 100 МРП

14 июня 2019, 12:34 |  Государство

Таким образом планируется ужесточить ответственность учащихся, передает Informburo.kz.

В Казахстане предлагается штрафовать на 100 МРП (252 500 тенге) родителей, чьи дети унизят каким-то образом честь и достоинство педагога. Эта норма предусмотрена в Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя". Ранее её не было. Ознакомиться с новым законом и принять участие в его обсуждении можно на сайте Egov.kz в разделе НПА.

Изменения предлагается внести в статью 127 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", дополнив её частью 1-1 следующего содержания: "1-1. Унижение чести и достоинства педагога, совершенное несовершеннолетними, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 100 месячных расчетных показателей". Данная норма включена с целью ужесточения ответственности обучающихся и воспитанников.

Кроме того, новый закон предлагает внести дополнения в статью 409 КоАП "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта".

В частности, за привлечение педагога к видам работ, не связанных с его профессиональными обязанностями, за требование дополнительных отчётов и за возложение на педагога обязанности покупать для учебного процесса товары за свой счёт должностным лицам грозит штраф в размере 40, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – в размере 60, субъектам среднего предпринимательства – в размере 80, субъектам крупного предпринимательства – в размере 120 МРП.

Эти нормы внедряются в связи с поставленной в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года задачей принять Закон "О статусе педагога". Публичное обсуждение закона продлится до 27 июня.
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* директор пляжа
Re: Поправки в проект Закона "О статусе педагога": за...
директор пляжа


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Сообщений: 163
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы, вот тут единственное что можно сказать: почему раньше не приняли! достойный закон в поддержку педагогов, в коем то веке.
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