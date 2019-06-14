Амиржан Косанов: Оппозиционные настроения приобрели легитимный статус

Политик отметил, что силы новой оппозиции должны в дальнейшем определиться со своими приоритетами в программах и действиях, передает Informburo.kz.

Казахстанский политик Амиржан Косанов определил своей дальнейшей задачей формирование новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть.

"Мы всё время говорим о том, что власть должна меняться. Мне кажется, что должна меняться и оппозиция. Силы, входящие в неё, должны определиться со своими приоритетами в программах и действиях, определить своё место в общей палитре демократических сил. Дальнейшая моя задача – это институциональное оформление новой волны общественников, новой оппозиции, которая сможет участвовать в борьбе за власть в новых условиях, когда оппозиционные настроения приобрели легитимный статус, формально став второй силой в обществе", – отметил Амиржан Косанов в своём обращении в Facebook.

Он заявил, что ни на йоту не отказывается от своих программных заявлений и принципов и будет выступать в защиту демократических ценностей и за диалог между обществом и властью.

Амиржан Косанов отметил, что, несмотря на отсутствие поддержки со стороны соратников, его кампания прошла достойно.

"Я сам участвовал в избирательных кампаниях, когда убивали активистов, поджигали машины с агитационной продукцией, против нас устраивались зловещие провокации. В этот раз такого не было. За меня отдали свои голоса свыше 16% избирателей, а это ни много ни мало почти полтора миллиона казахстанцев. Ни один представитель казахстанской оппозиции (даже политические партии и движения!) не достигал таких электоральных достижений", – отметил Амиржан Косанов.

Он добавил, что критичное отношение к нему он тоже учтёт, так как считает его проявлением истинной демократии, свободы слова и мнений.

"Поверившая в меня часть общества увидела главную и уникальную особенность выборов – это когда независимый кандидат получил реальную поддержку избирателей. Повторно заявляю, что теперь власть не сможет не считаться с наличием столь широкого электората с альтернативным мнением", – подчеркнул Амиржан Косанов.

Он отметил, что во время выборов появились неожиданные препоны, которые не позволили ему достичь максимального результата: это тотальное очернение со стороны Аблязова, полное отсутствие поддержки со стороны вчерашних коллег по демократическому лагерю, отсутствие средств для ведения полномасштабной избирательной кампании.

"Как вам известно, во время выборов в предварительных прогнозах озвучивались цифры в 5% и 7%, 9% в мою пользу. Такие исследования мы критиковали. И поэтому цифру экзитпола в 15,9% лично я воспринял как прогресс и об этом сказал в экспресс-интервью. К тому же разница между данными экзитпола по итогам голосования и окончательными итогами обычно бывает незначительной", – отметил Амиржан Косанов.

Амиржан Косанов также прокомментировал недавние митинги и задержание их участников в Нур-Султане и Алматы. Он отметил, что не намерен призывать граждан к несанкционированным протестным акциям.

"После того, как я своими глазами увидел в больницах жертв жанаозенской трагедии, я как политик принял для себя определяющее решение – действовать строго в рамках правового поля, не давать повода для возможных катаклизмов и ответных репрессивных действий со стороны правоохранительных органов. Никакие цели по приходу к власти не стоят капли слезы или крови людей!" – отметил Амиржан Косанов.

Он также призвал власти не использовать силовые методы против граждан, которые выступают на митингах, и отпустить задержанных на свободу.