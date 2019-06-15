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ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?

15 июня 2019, 08:02 |  Государство

16 тысяч человек имеют право вернуть удержанную ранее сумму налога, передает Informburo.kz.

Фото arnapress.kz

Тысячам казахстанцев вернут деньги, которые ранее были изъяты в виде индивидуального подоходного налога с выплат пенсионных накоплений. Средства будет возвращать ЕНПФ.

На корректировку налогового вычета могут рассчитывать граждане только 10 категорий.

Основанием для возврата ИПН стали изменения в Кодексе РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", вступившие в силу в апреле 2019 года.

№1. Кто может рассчитывать на перерасчёт ИПН?

Корректировке с последующим возвратом средств, вычтенных в виде ИПН, подлежат все доходы, полученные с 1 января 2018 года по апрель 2019 года.

Возврат касается следующих категорий населения:

  • инвалиды I, II или III групп;

  • участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

  • лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

  • лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны;

  • дети-инвалиды;

  • один из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида;

  • один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства";

  • один из усыновителей (удочерителей), принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью;

  • один из приёмных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

  • член семьи умершего человека, который имел пенсионные накопления в ЕНПФ, или лицо, осуществившее погребение умершего лица.

№2. Какие документы нужны для перерасчёта ИПН?

Для возврата удержанного в 2018-2019 годах ИПН необходимо представить в ЕНПФ:

  • заявление на применение корректировки дохода или налогового вычета (в том числе при единовременной выплате на погребение); форму заявления можно скачать на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги, образцы бланков".

  • оригиналы документов, подтверждающих принадлежность человека к одной из вышеназванных категорий (карточка №1).

№3. Куда подать документы для возврата ИПН?

За возмещением удержанного ИПН получатели пенсионных выплат могут обратиться:

  1. В офис ЕНПФ (место прописки и фактического проживания не имеет значения);
  2. Отправить документы через третье (поверенное) лицо;
  3. Отправить документы посредством почтовой связи.

№4. Как получить перерасчёт ИПН через поверенное лицо?

В случае подачи документов через третье лицо, в дополнение к вышеуказанным документам этот человек должен предоставить в филиал ЕНПФ:

  • Оригинал нотариально удостоверенной доверенности или её нотариально засвидетельствованная копия;

  • Копия документа, удостоверяющего личность третьего (поверенного) лица, и оригинал для сверки;

  • Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность получателя перерасчёта;

  • Нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие право получателя на применение корректировки дохода или налогового вычета (каждая категория лиц).

№5. Как правильно отправить документы по почте?

При передаче документов по почте все документы заверяются нотариально, в том числе, и подпись получателя в заявлении. Это очень важный момент, из-за несоблюдения которого в ЕНПФ могут не принять заявление.

№6. Когда, куда и как поступит сумма после перерасчёта?

Заявление на перерасчёт рассматривают специалисты Единого накопительного пенсионного фонда:

  • Если все данные соответствуют правилам возврата ИПН;
  • Если получатели не воспользовались корректировкой дохода или налоговым вычетом в пределах, установленных налоговым законодательством, по другим видам доходов (не пенсия).

Сумма поступит на указанный в заявлении счёт (банковская карта по желанию получателя) в течение 10 рабочих дней с момента его подачи. Возмещение производит ЕНПФ.

№7. Каков срок давности перерасчёта?

Право на возмещение удержанного в 2018-2019 годах ИПН сохраняется за получателем в течение 5 лет после даты осуществлённой пенсионной выплаты.

№8. В каком случае могут отказать в возмещении ИПН?

Отказать в возмещении удержанного индивидуального подоходного налога могут в случаях, если:

  • получатель пенсионных выплат не относится к категории лиц, имеющих право на корректировку дохода или налогового вычета;
  • отсутствуют документы, подтверждающие наличие соответствующего права.
  • отказ можно получить, если представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
Чтобы не получить отказа, необходимо заранее обратиться в филиал ЕНПФ в своём городе и проконсультироваться со специалистами, которые помогут правильно оформить документы.

№9. Сколько человек могут рассчитывать на корректировку?

По данным ЕНПФ, на возмещение могут рассчитывать порядка 16 000 получателей. Это примерное число тех, кто с января 2018 по 15 апреля 2019 года получал выплаты, с которых удерживался ИПН. В Алматы с заявлениями в пенсионный фонд уже обратились около 500 человек.

№10. ИПН отменили навсегда или платить надо по-новому?

Согласно "Кодексу о налогах и других обязательных платежах", не облагается ИПН годовой доход получателей пенсионных выплат в пределах 12 минимальных заработных плат.

В 2019 минимальная заработная плата составляет 42 500 тенге, следовательно, 42 500 х 12 (календарный год) = 510 000 тенге. Эта сумма ни у кого не облагается налогом при выплатах. Всё, что выше, облагается 10% ИПН.

У лиц, относящимся к льготным категориям (см. карточка №1), к необлагаемой сумме прибавляется еще 882 МРП. В 2019 году месячный расчётный показатель равен 2525 тенге.

882 х 2525 тенге = 2 227 050 тенге.

К этой сумме прибавляется 510 000 тенге. 2 227 050 + 510 000 = 2 737 050 тенге.

Эта сумма не облагается ИПН у лиц 10 выше перечисленных категорий. ИПН взимается с доходов, превышающих сумму в 2 737 050 тенге.
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