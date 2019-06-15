ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?
16 тысяч человек имеют право вернуть удержанную ранее сумму налога, передает Informburo.kz.
Фото arnapress.kz
Тысячам казахстанцев вернут деньги, которые ранее были изъяты в виде индивидуального подоходного налога с выплат пенсионных накоплений. Средства будет возвращать ЕНПФ.
На корректировку налогового вычета могут рассчитывать граждане только 10 категорий.
Основанием для возврата ИПН стали изменения в Кодексе РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", вступившие в силу в апреле 2019 года.
№1. Кто может рассчитывать на перерасчёт ИПН?
Корректировке с последующим возвратом средств, вычтенных в виде ИПН, подлежат все доходы, полученные с 1 января 2018 года по апрель 2019 года.Возврат касается следующих категорий населения:
-
инвалиды I, II или III групп;
-
участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
-
лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
-
лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны;
-
дети-инвалиды;
-
один из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида;
-
один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства";
-
один из усыновителей (удочерителей), принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью;
-
один из приёмных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-
член семьи умершего человека, который имел пенсионные накопления в ЕНПФ, или лицо, осуществившее погребение умершего лица.
№2. Какие документы нужны для перерасчёта ИПН?
Для возврата удержанного в 2018-2019 годах ИПН необходимо представить в ЕНПФ:
-
заявление на применение корректировки дохода или налогового вычета (в том числе при единовременной выплате на погребение); форму заявления можно скачать на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги, образцы бланков".
-
оригиналы документов, подтверждающих принадлежность человека к одной из вышеназванных категорий (карточка №1).
№3. Куда подать документы для возврата ИПН?
За возмещением удержанного ИПН получатели пенсионных выплат могут обратиться:
- В офис ЕНПФ (место прописки и фактического проживания не имеет значения);
- Отправить документы через третье (поверенное) лицо;
- Отправить документы посредством почтовой связи.
№4. Как получить перерасчёт ИПН через поверенное лицо?
В случае подачи документов через третье лицо, в дополнение к вышеуказанным документам этот человек должен предоставить в филиал ЕНПФ:
-
Оригинал нотариально удостоверенной доверенности или её нотариально засвидетельствованная копия;
-
Копия документа, удостоверяющего личность третьего (поверенного) лица, и оригинал для сверки;
-
Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность получателя перерасчёта;
-
Нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие право получателя на применение корректировки дохода или налогового вычета (каждая категория лиц).
№5. Как правильно отправить документы по почте?
При передаче документов по почте все документы заверяются нотариально, в том числе, и подпись получателя в заявлении. Это очень важный момент, из-за несоблюдения которого в ЕНПФ могут не принять заявление.
№6. Когда, куда и как поступит сумма после перерасчёта?
Заявление на перерасчёт рассматривают специалисты Единого накопительного пенсионного фонда:
- Если все данные соответствуют правилам возврата ИПН;
- Если получатели не воспользовались корректировкой дохода или налоговым вычетом в пределах, установленных налоговым законодательством, по другим видам доходов (не пенсия).
Сумма поступит на указанный в заявлении счёт (банковская карта по желанию получателя) в течение 10 рабочих дней с момента его подачи. Возмещение производит ЕНПФ.
№7. Каков срок давности перерасчёта?
Право на возмещение удержанного в 2018-2019 годах ИПН сохраняется за получателем в течение 5 лет после даты осуществлённой пенсионной выплаты.
№8. В каком случае могут отказать в возмещении ИПН?
Отказать в возмещении удержанного индивидуального подоходного налога могут в случаях, если:
- получатель пенсионных выплат не относится к категории лиц, имеющих право на корректировку дохода или налогового вычета;
- отсутствуют документы, подтверждающие наличие соответствующего права.
- отказ можно получить, если представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
№9. Сколько человек могут рассчитывать на корректировку?
По данным ЕНПФ, на возмещение могут рассчитывать порядка 16 000 получателей. Это примерное число тех, кто с января 2018 по 15 апреля 2019 года получал выплаты, с которых удерживался ИПН. В Алматы с заявлениями в пенсионный фонд уже обратились около 500 человек.
№10. ИПН отменили навсегда или платить надо по-новому?
Согласно "Кодексу о налогах и других обязательных платежах", не облагается ИПН годовой доход получателей пенсионных выплат в пределах 12 минимальных заработных плат.
В 2019 минимальная заработная плата составляет 42 500 тенге, следовательно, 42 500 х 12 (календарный год) = 510 000 тенге. Эта сумма ни у кого не облагается налогом при выплатах. Всё, что выше, облагается 10% ИПН.
У лиц, относящимся к льготным категориям (см. карточка №1), к необлагаемой сумме прибавляется еще 882 МРП. В 2019 году месячный расчётный показатель равен 2525 тенге.
882 х 2525 тенге = 2 227 050 тенге.
К этой сумме прибавляется 510 000 тенге. 2 227 050 + 510 000 = 2 737 050 тенге.
Эта сумма не облагается ИПН у лиц 10 выше перечисленных категорий. ИПН взимается с доходов, превышающих сумму в 2 737 050 тенге.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 106
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
drakon: Как в КОстанае, парень в синей футболке, в парке гулял. И без надписей. Интересно сколько ему суток дали?. А что не так с синей футболкой?У меня есть синяя футболка,никто ко мне не...
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
То есть единственное к чему можно придраться это отсутствие тротуарной дорожки от перехода до собственно тротуара. Но и здесь можно искать происки в том числе и инопланетян, а можно мыслить более...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Уважаемая редакция! Сейчас в некоторых автобусах уже стоят валидаторы, но водители говорят что они не работают. Можно узнать - когда заработают? Или водителям просто не выгодно, чтобы пассажиры...
Свисающий провод в Костанае - может быть опасен для жизни.
Серый волк: - Переход обозначен в соответствии с ПДД РК; - Чернозём в Костанае это практически нонсенс. Уплотнёный супесчаный грунт(а он безусловно хорошо уплотнён пешеходами) в дождь...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital: виталя, гуляй Тут и добавит нечего :-)