ЕНПФ возвращает казахстанцам ранее удержанный ИПН. Кто может рассчитывать на эти деньги?

16 тысяч человек имеют право вернуть удержанную ранее сумму налога, передает Informburo.kz.

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Тысячам казахстанцев вернут деньги, которые ранее были изъяты в виде индивидуального подоходного налога с выплат пенсионных накоплений. Средства будет возвращать ЕНПФ.

На корректировку налогового вычета могут рассчитывать граждане только 10 категорий.

Основанием для возврата ИПН стали изменения в Кодексе РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", вступившие в силу в апреле 2019 года.

№1. Кто может рассчитывать на перерасчёт ИПН? Корректировке с последующим возвратом средств, вычтенных в виде ИПН, подлежат все доходы, полученные с 1 января 2018 года по апрель 2019 года. Возврат касается следующих категорий населения: инвалиды I, II или III групп;

участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

лица, награждённые орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

лица, проработавшие (прослужившие) в тылу не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны;

дети-инвалиды;

один из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида;

один из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства";

один из усыновителей (удочерителей), принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью;

один из приёмных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

член семьи умершего человека, который имел пенсионные накопления в ЕНПФ, или лицо, осуществившее погребение умершего лица. Возврат касается следующих категорий населения:

№2. Какие документы нужны для перерасчёта ИПН? Для возврата удержанного в 2018-2019 годах ИПН необходимо представить в ЕНПФ: заявление на применение корректировки дохода или налогового вычета (в том числе при единовременной выплате на погребение); форму заявления можно скачать на сайте ЕНПФ в разделе "Услуги, образцы бланков".

оригиналы документов, подтверждающих принадлежность человека к одной из вышеназванных категорий (карточка №1).

№3. Куда подать документы для возврата ИПН? За возмещением удержанного ИПН получатели пенсионных выплат могут обратиться: В офис ЕНПФ (место прописки и фактического проживания не имеет значения); Отправить документы через третье (поверенное) лицо; Отправить документы посредством почтовой связи.

№4. Как получить перерасчёт ИПН через поверенное лицо? В случае подачи документов через третье лицо, в дополнение к вышеуказанным документам этот человек должен предоставить в филиал ЕНПФ: Оригинал нотариально удостоверенной доверенности или её нотариально засвидетельствованная копия;

Копия документа, удостоверяющего личность третьего (поверенного) лица, и оригинал для сверки;

Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность получателя перерасчёта;

Нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие право получателя на применение корректировки дохода или налогового вычета (каждая категория лиц).

№5. Как правильно отправить документы по почте? При передаче документов по почте все документы заверяются нотариально, в том числе, и подпись получателя в заявлении. Это очень важный момент, из-за несоблюдения которого в ЕНПФ могут не принять заявление.

№6. Когда, куда и как поступит сумма после перерасчёта? Заявление на перерасчёт рассматривают специалисты Единого накопительного пенсионного фонда: Если все данные соответствуют правилам возврата ИПН;

Если получатели не воспользовались корректировкой дохода или налоговым вычетом в пределах, установленных налоговым законодательством, по другим видам доходов (не пенсия). Сумма поступит на указанный в заявлении счёт (банковская карта по желанию получателя) в течение 10 рабочих дней с момента его подачи. Возмещение производит ЕНПФ.

№7. Каков срок давности перерасчёта? Право на возмещение удержанного в 2018-2019 годах ИПН сохраняется за получателем в течение 5 лет после даты осуществлённой пенсионной выплаты.

№8. В каком случае могут отказать в возмещении ИПН? Отказать в возмещении удержанного индивидуального подоходного налога могут в случаях, если: получатель пенсионных выплат не относится к категории лиц, имеющих право на корректировку дохода или налогового вычета;

отсутствуют документы, подтверждающие наличие соответствующего права.

отказ можно получить, если представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан. Чтобы не получить отказа, необходимо заранее обратиться в филиал ЕНПФ в своём городе и проконсультироваться со специалистами, которые помогут правильно оформить документы. Чтобы не получить отказа, необходимо заранее обратиться в филиал ЕНПФ в своём городе и проконсультироваться со специалистами, которые помогут правильно оформить документы.

№9. Сколько человек могут рассчитывать на корректировку? По данным ЕНПФ, на возмещение могут рассчитывать порядка 16 000 получателей. Это примерное число тех, кто с января 2018 по 15 апреля 2019 года получал выплаты, с которых удерживался ИПН. В Алматы с заявлениями в пенсионный фонд уже обратились около 500 человек.