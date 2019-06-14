Традиционный сабантуй пройдет в Костанае 15 июня
Георгий ГОВОРОВ
Народный татарский и башкирский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, традиционно отмечают в Костанае. Мероприятие "Сабантуй- 2019" пройдет в субботу, 15 июня, в парке 25-летия независимости РК (Набережная по ул. Гашека). Организаторы - татаро-башкирский этнокультурный центр "Дуслык".
Из архива "НГ"
Ожидается, что гостем праздника станет министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов.
Начало гуляний в 12:00.
- На Сабантуй из Казани приглашены звёзды татарской эстрады, - рассказала пресс-секретарь областного дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Запланирован турнир по национальной борьбе "куряш", кулинарный конкурс для татарских хозяюшек, выставка прикладного творчества и большая концертная программа от самодеятельных коллективов нашей области.
Костанайцы смогут попробовать свои силы в татарских народных играх: найти монету в кефире, разбить горшок длинной палкой с закрытыми глазами и пронести яйцо в ложке.
Из архива "НГ"
Самый масштабный Сабантуй прошёл в Костанае в 2017 году, когда к нам приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 159
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
Мишаня: Витя Цой пел а что так по панибратски. Виктор он. Цой. для тебя он дедушка. вот Макаревича стал презирал. но у него маразм. похоже. наступил. жалко. а под песни машины в Свердловске я...
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
директор пляжа: Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать Витя Цой пел: "Война - дело молодых, лекарство против морщин". Старые пердуны не делают...
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой, с целью выяснения конкретики её, на данный момент весьма размытого в очертаниях, посыла. Чтобы иметь возможность...
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Добринцоф не нужно приравнять Россию к Европе. Это две разные вещи. Там бы скрутили и еще бы наркотики подкинули.
Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
//со ссылкой на международных экспертов/// своих уже нет похоже.