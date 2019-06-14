Традиционный сабантуй пройдет в Костанае 15 июня

Народный татарский и башкирский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, традиционно отмечают в Костанае. Мероприятие "Сабантуй- 2019" пройдет в субботу, 15 июня, в парке 25-летия независимости РК (Набережная по ул. Гашека). Организаторы - татаро-башкирский этнокультурный центр "Дуслык".

Из архива "НГ"

Ожидается, что гостем праздника станет министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов.

Начало гуляний в 12:00.

- На Сабантуй из Казани приглашены звёзды татарской эстрады, - рассказала пресс-секретарь областного дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Запланирован турнир по национальной борьбе "куряш", кулинарный конкурс для татарских хозяюшек, выставка прикладного творчества и большая концертная программа от самодеятельных коллективов нашей области.

Костанайцы смогут попробовать свои силы в татарских народных играх: найти монету в кефире, разбить горшок длинной палкой с закрытыми глазами и пронести яйцо в ложке.

Из архива "НГ"

Самый масштабный Сабантуй прошёл в Костанае в 2017 году, когда к нам приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.