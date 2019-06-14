Форум
alex_60
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
Мишаня: Витя Цой пел а что так по панибратски. Виктор он. Цой. для тебя он дедушка. вот Макаревича стал презирал. но у него маразм. похоже. наступил. жалко. а под песни машины в Свердловске я...
14.06.19 10:54
Мишаня
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
директор пляжа: Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать Витя Цой пел: "Война - дело молодых, лекарство против морщин". Старые пердуны не делают...
14.06.19 10:45
Butch
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой, с целью выяснения конкретики её, на данный момент весьма размытого в очертаниях, посыла. Чтобы иметь возможность...
14.06.19 10:34
Народное мнение
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Добринцоф не нужно приравнять Россию к Европе. Это две разные вещи. Там бы скрутили и еще бы наркотики подкинули.
14.06.19 10:11
alex_60
Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
//со ссылкой на международных экспертов/// своих уже нет похоже.
14.06.19 10:09
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Традиционный сабантуй пройдет в Костанае 15 июня

Георгий ГОВОРОВ

14 июня 2019, 10:17 |  Культура

Народный татарский и башкирский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, традиционно отмечают в Костанае. Мероприятие "Сабантуй- 2019"  пройдет в субботу, 15 июня, в парке 25-летия независимости РК (Набережная по ул. Гашека). Организаторы - татаро-башкирский этнокультурный центр "Дуслык". 

Из архива "НГ"

Ожидается, что гостем праздника станет министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов.

Начало гуляний в 12:00.

- На Сабантуй из Казани приглашены звёзды татарской эстрады, - рассказала пресс-секретарь областного дома дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Запланирован турнир по национальной борьбе "куряш", кулинарный конкурс для татарских хозяюшек, выставка прикладного творчества и большая концертная программа от самодеятельных коллективов нашей области.

Костанайцы смогут попробовать свои силы в татарских народных играх: найти монету в кефире, разбить горшок длинной палкой с закрытыми глазами и пронести яйцо в ложке.

Из архива "НГ"

Самый масштабный Сабантуй прошёл в Костанае в 2017 году, когда к нам приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.06.19 10:40 Льготную ипотеку под 2% годовых "Бақытты отбасы" запустят по всему Казахстану
14.06.19 09:43 Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
14.06.19 08:49 Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала
13.06.19 21:41 "Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
13.06.19 19:03 На праздновании Дня медработника в Костанае рассказали о средней продолжительности жизни в регионе
13.06.19 16:25 Как должны продавать лекарства по рецепту
13.06.19 15:01 Генпрокуратура не обращалась в КНБ с просьбой блокировать интернет
13.06.19 14:19 Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
13.06.19 13:16 Горячую воду в районе ул. Чкалова дадут позже, чем обещали
13.06.19 13:16 Изменения в правилах приема на обучение в вузах Казахстана не коснутся претендентов на гранты

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 3
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх