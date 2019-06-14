Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
- За последние три года идет рост обращения незарегистрированных фальсифицированных препаратов в стране. Таких фактов было установлено 61, поэтому для того, чтобы вовремя выявлять такие факты нам необходимо усиление контроля за рецептурным отпуском, который позволит нам регулировать как факты правильности предельных цен, отпуска, в том числе и отпуск незарегистрированных препаратов, - цитирует Бюрабекову yunews.kz.
С января по май 2019 года приостановлена реализация 18 препаратов. Кроме того, приостановлена продажа еще 43 препаратов, у которых были выявлены дополнительные побочные эффекты, которые необходимо внести в инструкцию.
Бюрабекова добавила, что больше всего подделывают дорогостоящие препараты, такие как гипертонические, для уменьшения холестерина в крови, для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Несколько лет назад, в частности, был выявлен фальсификат препарата клопидогрел, который поставляется у нас в рамках ГОБМП и является достаточно дорогостоящим оригинальным препаратом.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 152
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
Мишаня: Витя Цой пел а что так по панибратски. Виктор он. Цой. для тебя он дедушка. вот Макаревича стал презирал. но у него маразм. похоже. наступил. жалко. а под песни машины в Свердловске я...
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
директор пляжа: Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать Витя Цой пел: "Война - дело молодых, лекарство против морщин". Старые пердуны не делают...
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Предлагаю обратиться к редакции с просьбой взять развернутое интервью с этой девушкой, с целью выяснения конкретики её, на данный момент весьма размытого в очертаниях, посыла. Чтобы иметь возможность...
"Моя немая песня о демократии" - студентка КГПУ провела акцию возле здания облпрокуратуры в Костанае
Добринцоф не нужно приравнять Россию к Европе. Это две разные вещи. Там бы скрутили и еще бы наркотики подкинули.
Количество фальсифицированных лекарств растет в Казахстане
//со ссылкой на международных экспертов/// своих уже нет похоже.