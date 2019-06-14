Около 10% лекарств в Казахстане являются подделкой, заявила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова со ссылкой на международных экспертов.

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- За последние три года идет рост обращения незарегистрированных фальсифицированных препаратов в стране. Таких фактов было установлено 61, поэтому для того, чтобы вовремя выявлять такие факты нам необходимо усиление контроля за рецептурным отпуском, который позволит нам регулировать как факты правильности предельных цен, отпуска, в том числе и отпуск незарегистрированных препаратов, - цитирует Бюрабекову yunews.kz.

С января по май 2019 года приостановлена реализация 18 препаратов. Кроме того, приостановлена продажа еще 43 препаратов, у которых были выявлены дополнительные побочные эффекты, которые необходимо внести в инструкцию.

Бюрабекова добавила, что больше всего подделывают дорогостоящие препараты, такие как гипертонические, для уменьшения холестерина в крови, для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Несколько лет назад, в частности, был выявлен фальсификат препарата клопидогрел, который поставляется у нас в рамках ГОБМП и является достаточно дорогостоящим оригинальным препаратом.