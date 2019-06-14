Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала

Более 950 человек задержаны за участие в несанкционированных акциях протестов. Люди начали выходить на улицы 9 июня в день проведения президентских выборов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews прокомментировал митинги, сообщает matritca.kz.

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- Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать. Есть люди, которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности – они конечно же будут все выпущены в самое ближайшее время. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы конечно извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена, - сказал глава государства.

- А те, кто просто сказал, что выборы нечестные. С ними что будет?

- Конечно же они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все, - ответил президент.

- Но протесты на улицах будут пресекаться?

- Все, что незаконно, естественно будет пресекаться. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улице. Несанкционированные митинги, беспорядки - ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях, - заключил Касым-Жомарт Токаев.