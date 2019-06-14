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Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть услышала

14 июня 2019, 08:49 |  Государство

Более 950 человек задержаны за участие в несанкционированных акциях протестов. Люди начали выходить на улицы 9 июня в день проведения президентских выборов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews прокомментировал митинги, сообщает matritca.kz.

Фото AFP

- Что касается демонстрантов – они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала. И мы будем работать. Есть люди, которые совершили проступки, не наносящие серьезный ущерб общественной безопасности – они конечно же будут все выпущены в самое ближайшее время. Мне доложили, что есть там люди, которые попали просто случайно. Перед ними мы конечно извинимся, в том смысле, что быстро выпустим. И эта проблема будет решена, - сказал глава государства.

- А те, кто просто сказал, что выборы нечестные. С ними что будет?

- Конечно же они будут выпущены. Потому что они так считают. А я, например, считаю, что в целом выборы были честными. Вот и все, - ответил президент.

- Но протесты на улицах будут пресекаться?

- Все, что незаконно, естественно будет пресекаться. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности подобного рода собраний на улице. Несанкционированные митинги, беспорядки - ведь они мешают и людям, которые не хотят участвовать в подобного рода акциях, - заключил Касым-Жомарт Токаев.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3637
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так то все так.
только разрешения на митинги не дают.
никогда и никому.
выходы нуротана- все без разрешения,
вышли нуротановцы без разрешения - всех в тюрьму.
так вроде должно быть.
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* Букет счастья
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть президент все-таки признает, что народ обеднел, нищий народ, а сказки про среднюю заработную плату в 160 000 тенге бред сивой кобылы
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§ директор пляжа
Re: Токаев: Люди вышли на улицы из того, что обеднели. Власть...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 14.06.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
выходы нуротана- все без разрешения,

уже же писали тоже самое неоднократно?!.
в статье Ясно же сказано:
Цитата:
- Все, что незаконно, естественно будет пресекаться

это же не говорит о том, что одним можно другим нельзя. есть правила. то партия, а это пацаны с улицы вышли поорать да потолкаться.
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