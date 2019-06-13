На праздновании Дня медработника в Костанае рассказали о средней продолжительности жизни в регионе

День медицинского работника в Казахстане отмечают в третье воскресенье июня. В этом году эта дата выпала на 16 июня. Торжественное мероприятие в честь праздника прошло сегодня, 13 июня, в областной филармонии им. Умурзакова.

Пригласили пенсионеров медицинской службы, студентов-медиков и действующих сотрудников здравоохранения.

В холле филармонии для подрастающего поколения устроили выставку об истории медицинского оборудования. Здесь соседствовали сумка фельдшера 50-х годов и книги начала 20-го века.

- Мы представили всё то, чем сейчас активно пользуются наши студенты, - рассказала "НГ" преподаватель специальных дисциплин костанайского медицинского колледжа Анна ЛАРЬКОВА. - Подготовили наглядное пособие внутриутробного развития плода, есть маникен недоношенного ребенка. Особо хочу обратить внимание на современные средства эргономики. У нас есть специальная шапочка, её нужно надеть на голову, помассировать и голова станет чистой. Ничего даже не нужно смывать.

В честь праздника награждали самых достойных представителей костанайской медицины. Всего - 46 человек.

Среди них - врач-рентгенолог Аркалыкской региональной поликлинники Кенжегуль КАЙНЕКЕШОВА. По возрасту она могла бы уже выйти на пенсию, но продолжает работать.

- В 1977 году закончила учиться на медика и вернулась в родной поселок Торгай. 10 лет проработала там педиатром, - вспоминает Кенжегуль Касымхановна. - Потом переехала в Аркалык и через 5 лет переспециализировалась на врача-рентгенолога, специализируюсь на УЗИ. Родственники говорят мне, что пора бы уже и отдохнуть, но я пока не готова оставить профессию. Тем более, что пока некем меня заменить. Скоро придёт новое поколение и я со спокойной душёй оставлю свою поликлиннику.

Медработников поздравил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он подчеркнул, что для совершенствования сферы здравоохранения региона выделяются значительные средства. В прошлом году приобрели медоборудование на 1,9 млрд тенге. В 2019 году предусмотрено выделение более 20 млрд тенге на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения и приобретение реанимобилей.

- Для вхождения в тридцатку развитых стран мира Казахстан уверенно движется по пути инновационного развития и ускоренного технологического процесса, - сказал со сцены глава региона. - Мы проводим большую работу по цифровизации медицины, чтобы улучшить качество работы учреждений здравоохранения. Внедрена комплексная медицинская информационная система "Damumed". Все объекты здравоохранения обеспечены необходимой компьютерной техникой.

По словам акима, в результате в области увеличились основные медико-демографические показатели. Продолжительность жизни в регионе сегодня - 72 года и 3 месяца.

После церемонии награждения начался концерт.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА