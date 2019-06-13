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Butch
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Зашёл сейчас на даундетектор и аж любопытство пробрало. Жители Бразилии, Аргентины, Испании и т.д. тоже сразу начинают гнусить о блокировках, как только ватсап перестаёт работать?
13.06.19 17:33
alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
Значит все таки не надо у терапевту
13.06.19 17:28
alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
Значит контакты протереть,надо к терапевту.
13.06.19 17:26
Серый волк
Летний отдых детей
Ёшкин кот! Так там же полтергейст на фото! Видите, две тетки под зонтиком и на них чернющая жижа течет с небес! :lol: www.ng.kz Наверное врата ада разверзлись за то, что не тому идолу молятся....
13.06.19 17:24
yudjin
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60: Спирт в каком списке? Прикольно... Спирт этиловый 70 и 90% производста DOSFARM есть в обеих списках. [Исправлено: yudjin, 13.06.2019 - 17:26]
13.06.19 17:23
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Как должны продавать лекарства по рецепту

13 июня 2019, 16:25 |  Государство

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова рассказала, как должны отпускаться лекарства по рецепту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава комитета напомнила, что были внесены изменения в законодательство по вопросам регулирования цен на все лекарства, была усилена мера по продаже медикаментов по рецепту. Изменения внесены, чтобы бороться с поддельными лекарствами - фальсификатами.

По словам Бюрабековой, новшества позволят обеспечить доступность качественных лекарств для казахстанцев, а регулирование стоимости приведет к единой ценовой политике во всех регионах страны.

"Перечень безрецептурных опубликован (на сайте Минздрава - прим.). Почти 1700 наименований. К примеру, парацетамол, цитрамон - препараты, которые отпускаются без рецептов. А "Диазолин" относится к препаратам лечения аллергии, рецептурный. Он вызывает привыкание. Здесь нужен четкий контроль со стороны врача. Рецепт имеет свой срок действия. Он может быть выписан сразу на трехмесячный курс лечения и будет действовать в течение трех месяцев", - пояснила Бюрабекова на пресс-конференции в правительстве.

"Если в рецепте выписаны два наименования, например, пациент одно купил, а другое нет, то в аптеке ему отпускают одно наименование, фиксируют в журнале, что отпустили одно лекарство. Либо в аптеке делают копию рецепта и возвращают его покупателю. Это в случае, если пациент не может сразу купить лекарство на три месяца, а будет ходить ежемесячно, рецепт останется у него на руках", - добавила она.

Она уточнила, что допускается выписка рецепта до двух наименований, за исключением наркотических и психотропных препаратов, где разрешено только одно лекарство.

"Есть такие случаи, когда рецепт неправильно выписали. Часто в аптеках отправляют пациента. Это неправильно. В каждой аптеке есть журнал о неправильно оформленных рецептах. Они вносят этот рецепт туда, а потом информируют поликлинику, которая неправильно выписала рецепт. В такой ситуации пациент должен уйти с препаратом, он не должен страдать", - добавила председатель комитета.

По данным ведомства, со ссылкой на оценку международных экспертов, более 50 процентов реализуемых рецептурных лекарств в Казахстане выписываются без назначения врача и около 10 процентов - фальсификаты. В ведомстве указали, что бесконтрольная продажа может привести к угрозе здоровью и жизни граждан. При этом продажа лекарств в аптеках Казахстана по рецепту врача не является новым требованием Минздрава, данный запрет действует уже более 15 лет.
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§ yudjin
Re: Как должны продавать лекарства по рецепту
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Перечень безрецептурных опубликован (на сайте Минздрава - прим.). Почти 1700 наименований.


Зашел по ссылке...нашел оба списка: рецептурный и безрецептурный. Просматриваю, ищу лекарства, которые дома используем... Многие без рецепта.

Но наткнулся на интересные неувязочки:
Капли Левомицетина разных производителей оказались и в том и в другом списке.
Раствор Кофеина - по рецепту, а препараты в составе которых есть этот же компонент (например тримол) - без рецепта.
Настойка боярышника - сердечный препарат и пойло алконавтов тоже без рецепта.
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* alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Зашел по ссылке...

Спирт в каком списке?
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§ yudjin
Как должны продавать лекарства по рецепту
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5948
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.06.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Спирт в каком списке?

Прикольно... Спирт этиловый 70 и 90% производста DOSFARM есть в обеих списках.

[Исправлено: yudjin, 13.06.2019 - 17:26]
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* alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит контакты протереть,надо к терапевту.
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* alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит все таки не надо у терапевту
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