Как должны продавать лекарства по рецепту

Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова рассказала, как должны отпускаться лекарства по рецепту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Глава комитета напомнила, что были внесены изменения в законодательство по вопросам регулирования цен на все лекарства, была усилена мера по продаже медикаментов по рецепту. Изменения внесены, чтобы бороться с поддельными лекарствами - фальсификатами.

По словам Бюрабековой, новшества позволят обеспечить доступность качественных лекарств для казахстанцев, а регулирование стоимости приведет к единой ценовой политике во всех регионах страны.

"Перечень безрецептурных опубликован (на сайте Минздрава - прим.). Почти 1700 наименований. К примеру, парацетамол, цитрамон - препараты, которые отпускаются без рецептов. А "Диазолин" относится к препаратам лечения аллергии, рецептурный. Он вызывает привыкание. Здесь нужен четкий контроль со стороны врача. Рецепт имеет свой срок действия. Он может быть выписан сразу на трехмесячный курс лечения и будет действовать в течение трех месяцев", - пояснила Бюрабекова на пресс-конференции в правительстве.

"Если в рецепте выписаны два наименования, например, пациент одно купил, а другое нет, то в аптеке ему отпускают одно наименование, фиксируют в журнале, что отпустили одно лекарство. Либо в аптеке делают копию рецепта и возвращают его покупателю. Это в случае, если пациент не может сразу купить лекарство на три месяца, а будет ходить ежемесячно, рецепт останется у него на руках", - добавила она.

Она уточнила, что допускается выписка рецепта до двух наименований, за исключением наркотических и психотропных препаратов, где разрешено только одно лекарство.

"Есть такие случаи, когда рецепт неправильно выписали. Часто в аптеках отправляют пациента. Это неправильно. В каждой аптеке есть журнал о неправильно оформленных рецептах. Они вносят этот рецепт туда, а потом информируют поликлинику, которая неправильно выписала рецепт. В такой ситуации пациент должен уйти с препаратом, он не должен страдать", - добавила председатель комитета.

По данным ведомства, со ссылкой на оценку международных экспертов, более 50 процентов реализуемых рецептурных лекарств в Казахстане выписываются без назначения врача и около 10 процентов - фальсификаты. В ведомстве указали, что бесконтрольная продажа может привести к угрозе здоровью и жизни граждан. При этом продажа лекарств в аптеках Казахстана по рецепту врача не является новым требованием Минздрава, данный запрет действует уже более 15 лет.