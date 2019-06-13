Генпрокуратура не обращалась в КНБ с просьбой блокировать интернет
В надзорном ведомстве заявили, что не имеют отношения к блокировке интернета в Казахстане, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото nvision.co
Генеральная прокуратура РК не обращалась в уполномоченный орган с просьбой блокировать интернет на территории Казахстана. Об этом заявил начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов.
"Да, есть такое постановление – четырём органам даются определённые полномочия. Но касательно Генеральной прокуратуры, которая обязательно обращается к определённому уполномоченному органу, какой это орган вы все знаете, в эти дни такого обращения Генеральной прокуратуры не было", – сказал Сапарбек Нурпеисов, отвечая на вопрос журналистов о блокировке интернета на территории страны.
В 2017 году Государственную техническую службу передали из Министерства информации в ведение КНБ.
"Министерству информации и коммуникаций совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК поручено передать в Комитет национальной безопасности оборудование для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем", – говорится в соответствующем постановлении Правительства.
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