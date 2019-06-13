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Butch
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Зашёл сейчас на даундетектор и аж любопытство пробрало. Жители Бразилии, Аргентины, Испании и т.д. тоже сразу начинают гнусить о блокировках, как только ватсап перестаёт работать?
13.06.19 17:33
alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
Значит все таки не надо у терапевту
13.06.19 17:28
alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
Значит контакты протереть,надо к терапевту.
13.06.19 17:26
Серый волк
Летний отдых детей
Ёшкин кот! Так там же полтергейст на фото! Видите, две тетки под зонтиком и на них чернющая жижа течет с небес! :lol: www.ng.kz Наверное врата ада разверзлись за то, что не тому идолу молятся....
13.06.19 17:24
yudjin
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60: Спирт в каком списке? Прикольно... Спирт этиловый 70 и 90% производста DOSFARM есть в обеих списках. [Исправлено: yudjin, 13.06.2019 - 17:26]
13.06.19 17:23
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Генпрокуратура не обращалась в КНБ с просьбой блокировать интернет

13 июня 2019, 15:01 |  Государство

В надзорном ведомстве заявили, что не имеют отношения к блокировке интернета в Казахстане, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото nvision.co

Генеральная прокуратура РК не обращалась в уполномоченный орган с просьбой блокировать интернет на территории Казахстана. Об этом заявил начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

"Да, есть такое постановление – четырём органам даются определённые полномочия. Но касательно Генеральной прокуратуры, которая обязательно обращается к определённому уполномоченному органу, какой это орган вы все знаете, в эти дни такого обращения Генеральной прокуратуры не было", – сказал Сапарбек Нурпеисов, отвечая на вопрос журналистов о блокировке интернета на территории страны.

В 2017 году Государственную техническую службу передали из Министерства информации в ведение КНБ.

"Министерству информации и коммуникаций совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК поручено передать в Комитет национальной безопасности оборудование для реализации проектов централизованного управления сетями телекоммуникаций, единого шлюза доступа к интернету, службы реагирования на компьютерные инциденты и Центра мониторинга информационных систем", – говорится в соответствующем постановлении Правительства.
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§ Серый волк
Re: Генпрокуратура не обращалась в КНБ с просьбой блокировать...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10209
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас опять будут под ковёр прятаться, как нагадившие коты, хлопать оттуда удивленными глазками и говорить, Это не мы, не мы, кто же это сделал такое! :lol:




https://www.youtube.com/watch?v=MoOsspWd3oI
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* alex_60
Генпрокуратура не обращалась в КНБ с просьбой блокировать интернет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может Трамп. или Путин.
вариант -Ким Чен Ын.
ну Дракон-Виктор .
просто смех.

[Исправлено: alex_60, 13.06.2019 - 15:22]
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