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Butch
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Зашёл сейчас на даундетектор и аж любопытство пробрало. Жители Бразилии, Аргентины, Испании и т.д. тоже сразу начинают гнусить о блокировках, как только ватсап перестаёт работать?
13.06.19 17:33
alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
Значит все таки не надо у терапевту
13.06.19 17:28
alex_60
Как должны продавать лекарства по рецепту
Значит контакты протереть,надо к терапевту.
13.06.19 17:26
Серый волк
Летний отдых детей
Ёшкин кот! Так там же полтергейст на фото! Видите, две тетки под зонтиком и на них чернющая жижа течет с небес! :lol: www.ng.kz Наверное врата ада разверзлись за то, что не тому идолу молятся....
13.06.19 17:24
yudjin
Как должны продавать лекарства по рецепту
alex_60: Спирт в каком списке? Прикольно... Спирт этиловый 70 и 90% производста DOSFARM есть в обеих списках. [Исправлено: yudjin, 13.06.2019 - 17:26]
13.06.19 17:23
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Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили

13 июня 2019, 14:19 |  Происшествия

Суд наказал 957 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом на брифинге в столице сообщил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Генеральной прокуратурой неоднократно говорилось о недопустимости организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации в столице и других городах, отдельные лица все же вышли на акцию протеста. Как вы сами видели, в видеоролике на сотрудников полиции нападали, подвергали опасности жизни и здоровье прохожих, женщин и детей. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако сотрудники полиции были сдержанны. Не применяли специальные средства. Акимат, прокуратура и полиция вели с участниками разъяснительную работу", - рассказал он.

В отношении злостных правонарушителей, по его словам, были применены меры административного воздействия.

"За участие в акциях, неисполнение закона судом административно наказаны 957 лиц. Из них к аресту - 670. Штрафы получили 115 человек. Предупреждения получили 172 человека", - рассказал начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан.

311 задержанных были выпущены из-под ареста.

"Главой государства поручено обеспечить законные права задержанных граждан. В рамках надзорных полномочий прокурорами с учетом осознания содеянного, семейного положения, личности и других аспектов, в отношении 311 лиц суды внесли апелляционное ходатайство по снижению им сроков ареста. Суд поддержал, они освобождены", - рассказал Сапарбек Нурпеисов.

"Сегодня еще выйдут 53 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 лиц. Их сроки от 6 до 15 суток. По городу Нур-Султан - 80, Алматы - 100. Всего 180 человек остаются", - заключил он. 

На том же брифинге председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов сообщил, что им известно о девяти фактах задержания журналистов 9 и 10 июня в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

- Касательно вопроса о задержании журналистов, на сегодня нам известно о 9 случаях. Это 9 и 10 июня по городу Нур-Султану и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты, - сообщил Байболов.

Он отметил, что при задержании журналисты не имели каких-либо отличительных знаков, что они представляют средства массовой информации.

- То есть на руках не было никаких микрофонов, видеокамер, были факты, когда они снимали просто с сотовых телефонов. При этом никаких надписей не имелось, еще раз говорю. Но по каждому факту задержания после установления, что они принадлежат к СМИ, сразу же принимались меры по их освобождению. Ни один из задержанных журналистов к административной либо другой ответственности не привлекался, - заключил Байболов.

9 и 10 июня в городах Нур-Султан и Алматы прошли несанкционированные митинги. Около 500 человек доставили в правоохранительные органы во время событий 9 июня. Также пострадали трое полицейских.

10 июня в полицию был доставлен айтыскер Ринат Заитов. Позже он выступил с видеообращением к алматинцам, где заявил, что его отпустили и вскоре он поедет домой. У здания Департамента полиции Алматы начали собираться люди с просьбой освободить его. Ринат Заитов прибыл на место и призвал собравшихся успокоиться и пойти по домам. Люди двинулись в сторону озера Сайран, на улице создалась пробка. Вскоре начались задержания.
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* alex_60
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3626
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
митинги тут в этой стране запрещены априоири.
рс
митинги нуротан проводит без всяких разрешений, днем и ночью,
зимой и летом.без аренды помещений.
на бюджетные деньги.
новый, ты в курсе?
да конечно он курсе.
он же старый-2
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§ директор пляжа
Re: Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 13.06.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бессмысленная толкотня какая-то, а не "митинг". нормальный человек разве пойдет так на сотрудников кидаться, а потом ныть, мол, грубо задержали, на камеру снимают, мол избили.
Судя по фото большинство - молодежь. Им бы учиться да деньги зарабатывать, понаделают таких потом недовольные ходят друг другу в рту заглядывают, квартир им нет и тд. имхо
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§ oraz
Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 13.06.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ваше имхо резонирует с моим. организации не хватает
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