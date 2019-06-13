Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили

Суд наказал 957 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом на брифинге в столице сообщил начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Генеральной прокуратурой неоднократно говорилось о недопустимости организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации в столице и других городах, отдельные лица все же вышли на акцию протеста. Как вы сами видели, в видеоролике на сотрудников полиции нападали, подвергали опасности жизни и здоровье прохожих, женщин и детей. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако сотрудники полиции были сдержанны. Не применяли специальные средства. Акимат, прокуратура и полиция вели с участниками разъяснительную работу", - рассказал он.

В отношении злостных правонарушителей, по его словам, были применены меры административного воздействия.

"За участие в акциях, неисполнение закона судом административно наказаны 957 лиц. Из них к аресту - 670. Штрафы получили 115 человек. Предупреждения получили 172 человека", - рассказал начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан.

311 задержанных были выпущены из-под ареста.

"Главой государства поручено обеспечить законные права задержанных граждан. В рамках надзорных полномочий прокурорами с учетом осознания содеянного, семейного положения, личности и других аспектов, в отношении 311 лиц суды внесли апелляционное ходатайство по снижению им сроков ареста. Суд поддержал, они освобождены", - рассказал Сапарбек Нурпеисов.

"Сегодня еще выйдут 53 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 лиц. Их сроки от 6 до 15 суток. По городу Нур-Султан - 80, Алматы - 100. Всего 180 человек остаются", - заключил он.

На том же брифинге председатель Комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов сообщил, что им известно о девяти фактах задержания журналистов 9 и 10 июня в Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

- Касательно вопроса о задержании журналистов, на сегодня нам известно о 9 случаях. Это 9 и 10 июня по городу Нур-Султану и Алматы, когда при пресечении фактов противоправных действий были задержаны в том числе журналисты, - сообщил Байболов.

Он отметил, что при задержании журналисты не имели каких-либо отличительных знаков, что они представляют средства массовой информации.

- То есть на руках не было никаких микрофонов, видеокамер, были факты, когда они снимали просто с сотовых телефонов. При этом никаких надписей не имелось, еще раз говорю. Но по каждому факту задержания после установления, что они принадлежат к СМИ, сразу же принимались меры по их освобождению. Ни один из задержанных журналистов к административной либо другой ответственности не привлекался, - заключил Байболов.

9 и 10 июня в городах Нур-Султан и Алматы прошли несанкционированные митинги. Около 500 человек доставили в правоохранительные органы во время событий 9 июня. Также пострадали трое полицейских.

10 июня в полицию был доставлен айтыскер Ринат Заитов. Позже он выступил с видеообращением к алматинцам, где заявил, что его отпустили и вскоре он поедет домой. У здания Департамента полиции Алматы начали собираться люди с просьбой освободить его. Ринат Заитов прибыл на место и призвал собравшихся успокоиться и пойти по домам. Люди двинулись в сторону озера Сайран, на улице создалась пробка. Вскоре начались задержания.