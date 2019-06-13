Уже не депутат и почти не партиец - почему предприниматель Александр Дудин освободил место в маслихате Костаная

Депутат четырех созывов сложил полномочия досрочно. 13 мая обратился с заявлением об уходе. Такие движения в маслихате у нас комментируются либо неохотно, либо стандартно - по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья. Депутата Александра ДУДИНА освободить место, на которое он попал, будучи избран по нуротановскому партийному списку, вынудили другие обстоятельства. Долговые.

Александр Дудин был депутатом 4 созывов, в маслихате работал 17 лет / Фото из архива «НГ»

В прямом смысле. Предприниматель Дудин вовремя не вернул деньги, взятые взаймы у пенсионера, в прошлом тоже предпринимателя, Никиты ГАЛЬВИНА. Деньги большие - 18,6 млн тенге, взяты были под расписку, где срок возврата был обозначен 1 июня 2018 года. До прошлой недели ни копейки из этой суммы заимодавцу не возвращалось.

- Мало того что по-человечески это непорядочно, считаю, что для депутата, члена партии «Нур Отан» такое поведение недопустимо, - сказал Гальвин в редакции «НГ», куда обратился, чтобы предать ситуацию гласности.

По его словам, Дудин был должен по-крупному не ему одному. Подтверждением стала распечатка из реестра должников по исполнительным производствам с сайта Министерства юстиции РК. Действительно, не одному. И долги довольно увесистые. По крайней мере, один - вполне сопоставимый по размерам с долгом Гальвину. А дальше еще 8,5 млн, 1,4 млн тенге... Долги физическим и юридическим лицам, а также банку. Нескольким кредиторам Дудин был должен как физическое лицо, тому же «Нурбанку» - солидарно с ТОО «ЭКО-ПЭТ».

Всех фигурантов списка мы не перепроверяли, но встретились, например, с Гульнарой Ищановой, которая рассказала, что долг за Дудиным давний, было заключено мировое соглашение, но обязательств по нему в установленный срок Александр Анатольевич не исполнил. Теперь возмещением занятой суммы занимается судоисполнитель.

Гальвин на мировую с Дудиным не пошел. Счел это при обилии долгов бесперспективным.

В январе 2019 года в Костанайском городском суде состоялся процесс. Примечательна в нем была линия защиты Дудина: его представитель в суде пытался долговые обязательства с физического лица перевести на ТОО «ЭКО-ПЭТ плюс», где депутат директорствует. В названии, кстати, опечатки нет. Первый «ЭКО-ПЭТ» проходит процедуру банкротства, а второе - действующее предприятие. Оно в прошлом году подписалось построить ангар для федоровского ТОО «Гранд», для чего и были заняты деньги у Гальвина. Причем, как показывал в суде истец, гендиректор «Гранда» Андрей Емельянов выступал гарантом того, что по завершении строительства деньги за работу будут выплачиваться фирме Дудина таким образом, чтобы не миновать Гальвина. Все трое предпринимателей хорошо знакомы, все до определенного времени почитали друг друга уважаемыми людьми.

Но схема оплаты за работу и одновременной выплаты долга не состоялась. Кстати, представитель ТОО «Гранд» в суде категорически отмела посыл о каких-бы то ни было гарантийных обязательствах со стороны своего гендиректора.

Битва за перевод долга в плоскость юридического лица ответчиком была проиграна. Его представитель Роман Кравченко не раз заявлял, что от долга никто не отказывается и он будет погашен. На прямой вопрос судьи, пошла бы оплата, если бы долг все-таки значился за ТОО, прозвучал ответ: сейчас у товарищества денег нет.

1 апреля коллегия областного суда оставила решение первой инстанции в силе и отметила, что «в действиях ответчика усматривается недобросовестность поведения». Но денег все не было.

Истец обращался в маслихаты, в филиал партии «Нур Отан», настаивая на том, что есть же какие-то рычаги воздействия на депутата и партийца. Дело дошло до заседания 15 мая комиссии партийного контроля областного филиала партии, которая большинством голосов рекомендовала Александра Дудина из своих рядов исключить. Городской филиал через 5 дней отрапортовал, что исключил.

Но деньги Гальвину по-прежнему не возвращались. И лишь во вторник, 11 июня, на его счет упали первые 100 тысяч тенге. Из 18,6 миллионов. Факт «НГ» подтвердил частный судебный исполнитель Есмгельды Шодоров, который буквально накануне намеревался направить обращение по поводу бездействия должника в Административный суд.

Сам бывший депутат не считает, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Долги, говорит, стали следствием экономических трудностей и бизнес-рисков.

- Погашать их я не отказываюсь. До конца года выплачу, - сказал Дудин корреспонденту «НГ», - я ищу варианты, предпринимаю что-то, предлагаю в погашение товары, делаю что могу. Почему ушел из депутатов? Я командный человек. На меня льют грязь, брызги на депутатский корпус летят. Не хочу этого. Заявление я подал до заседания комиссии.

По его оценке, совокупный объем его долгов - около 35 млн. По нашим подсчетам, сумма больше, но Дудин обратил внимание на солидарные долги его и банкротящегося предприятия, от которых ТОО очистится, и сумма станет меньше.

- Однажды вы предложили заимодавцу в счет погашения право землепользования на участок, который вам не принадлежал. Это нормально? - спросили мы.

И получили ответ, что вполне. Есть друзья, которые деньгами ссудить не могут, но вот так готовы были помочь. Так что схемы такие, по мнению предпринимателя, вполне рабочие, он ими намерен пользоваться.

Кстати, только в редакции Дудин узнал, что исключен из партии. Однако он утверждает, что процедура нарушена - реального собрания первички с его участием не было, а посему беспартийным себя на данный момент не считает.

Что ж, он уже точно не депутат и, возможно, все-таки не нуротановец. Остаются у Александра Дудина только человеческая сущность, немалые долги и обещание их погасить, теперь данное уже публично.