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Дожди, грозы и понижение температуры ждут жителей Костанайской области в ближайшие дни

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

12 июня 2019, 17:24 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели в связи с прохождением холодных фронтов синоптическая ситуация будет неустойчивой. В четверг и пятницу, 13-14 июня, ожидаются шквалистый ветер и грозы, местами возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Выходные дни пройдут без осадков и к началу следующей недели погода начнет улучшаться.

- В четверг, 13 июня, ночью будет 10-15, местами до 18 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Дневные показатели термометров будут довольно высокими - 19-24, местами 27-32 °С. Но грозы со шквалами и градом внесут коррективы в температурные ощущения. В следующую ночь, 14 июня, температура воздуха понизится до 5-10, местами 13 градусов. День пятницы также будет немного более прохладным: 15-20, местами 23 °С. Суббота будет прохладной: ожидаемая ночная температура 5-10 °С, но местами столбики термометров поднимутся всего на 2 градуса выше нуля. Днем прогнозируем не более 13-18 градусов. Но уже в воскресенье должно потеплеть, а к началу следующей недели холодный фронт, по предварительным прогнозам, покинет атмосферу над нашей областью.

Северо-западный ветер в четверг будет дуть со скоростью 9-14 м/с, но во время шквалов она будет усиливаться до 15-20 м/с. Такие же скоростные показатели сохранятся до конца недели, но направление ветра сменится на северо-восточное.
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