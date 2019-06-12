Один из железнодорожных переездов будет временно закрыт в Костанае

На железнодорожном переезде №1 по ул. Промышленная запланированы ремонтные работы. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото myaltai.com

Переезд, находящийся на балансе АО «АгромашХолдинг», будут ремонтировать с 14 по 19 июня. В связи с этим он будет закрыт для движения.

АО «АгромашХолдинг» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.