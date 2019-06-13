Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим

Здесь стояли не только часы! Здесь стояло время!» - фраза героя фильма «Забытая мелодия для флейты» в исполнении Леонида Филатова, которую он произнес, занимая кабинет своего бывшего начальника и по совместительству - тестя, стала знаковой для периода советской истории конца 80-х годов XX века, громко названного Перестройкой.

Для истории Казахстана конца 10-х годов XXI века такой фразой стало заявление второго избранного президента страны о том, что его коробит слово «транзит».

- Я против слова «транзит»! - сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ 10 июня на пресс-конференции по итогам выборов в Акорде. И пояснил свою позицию, проявив несвойственную профессиональному дипломату эмоциональность: - Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет! Я считаю себя полнокровным президентом. Я - не попутчик! Не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться на какое-то другое движущее средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран!

А мы-то задавались вопросом - ну для чего человеку, который до конца апреля 2020 года мог спокойно дорабатывать срок за своего предшественника, инициировать досрочные выборы? Только для того, чтобы побыстрее заменить статус президента, выбранного волей случая, на статус «полнокровного», выбранного волей народа? Так ведь и на народ положиться нельзя - ему только повод дай, чтобы выйти на площадь с лозунгом «Он - не наш президент!» А если в день выборов часть этого народа предпочтёт полицейские участки избирательным, такой скандал омрачит даже самую убедительную победу - еще одно слово, которое, как признался Токаев на той же пресс-конференции, он не любит. Потому что оно «больше относится к военным конфликтам», а «здесь было выяснение отношения ко мне со стороны избирателей».

И что же выяснилось? Результат первого президента на досрочных выборах 2015 года - 97,75% голосов при явке 95,21% - для второго оказался недостижим. То ли потому, что второй и правда пытался гарантировать честность и открытость всей кампании - от выдвижения кандидатов до подсчета голосов. То ли из-за того, что приближение к этим показателем компрометировало бы и первого, и второго - и тут неизвестно, кого из них в большей степени. Но и 70,96% голосов при явке 77,5% позволили их обладателю ощутить себя в роли не мальчика, но мужа, имеющего право на гордую фразу: «Я - не попутчик!». Хотя она явно диссонирует с неоднократными заверениями бывшего начальника и по совместительству Лидера нации о том, что вся его работа после отставки «будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали».

Кто в нашей стране водитель, а кто пассажир, станет ясно уже скоро. Хотя по некоторым признакам выводы можно сделать уже сейчас. Например, 10 июня избранный президент, отвечая на вопрос о блокировке соцсетей, говорит, что он «не совсем был в курсе» и «правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение». А вечером 11 июня, накануне скоропостижной инаугурации, в стране тормозят Facebook, Telegram, Instagram и даже, впервые, WhatsApp. И днем 12 июня, после инаугурации, ситуация повторилась. После чего девиз «Преемственность», под которым он агитировал за свою кандидатуру, звучит уже как предупреждение о том, что никаких изменений не будет.

Чтобы часы нашей истории начали отсчитывать время, громких слов недостаточно. После первой фразы обязательно нужно сделать первый шаг.

*заголовок взят из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема»