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maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
Короче, серый, у меня это переросло в два направления в итоге. Хобби делать людям праздник. Щас у меня куча профессионального оборудования, дым, лазеры. Танцульки устраиваю людям :lol:
13.06.19 13:29
Серый волк
Другой эпохи крутится диск...
alex_60: Яуза потом была , в студентах, вещь. модель точно не помню. серебристая? где кнопкой выброса кассеты можно было на ходу пользоваться и перевернуть в секунду кассету? Кнопки легкие...
13.06.19 13:28
peshexod
Уже не депутат и почти не партиец - почему предприниматель Александр Дудин освободил место в маслихате Костаная
Политэкономика 8-)
13.06.19 13:26
maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
peshexod: В этом и искусство политика, дружить со всеми и быть независимым. Отсюда и блокировки без обяснений ;-)
13.06.19 13:23
maxsaf
Другой эпохи крутится диск...
Серый волк: Сейчас заклюют если увидят. Пофиг. Нравились :lol:
13.06.19 13:21
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Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим

«Девиз «Преемственность» звучит как предупреждение о том, что изменений не будет»
13 июня 2019, 09:06 |  Мнения

Здесь стояли не только часы! Здесь стояло время!» - фраза героя фильма «Забытая мелодия для флейты» в исполнении Леонида Филатова, которую он произнес, занимая кабинет своего бывшего начальника и по совместительству - тестя, стала знаковой для периода советской истории конца 80-х годов XX века, громко названного Перестройкой.

Для истории Казахстана конца 10-х годов XXI века такой фразой стало заявление второго избранного президента страны о том, что его коробит слово «транзит».

- Я против слова «транзит»! - сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ 10 июня на пресс-конференции по итогам выборов в Акорде. И пояснил свою позицию, проявив несвойственную профессиональному дипломату эмоциональность: - Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир, что ли, или попутчик? Нет! Я считаю себя полнокровным президентом. Я - не попутчик! Не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться на какое-то другое движущее средство. Поэтому давайте покончим с этим словом. Выборы состоялись, президент избран!

А мы-то задавались вопросом - ну для чего человеку, который до конца апреля 2020 года мог спокойно дорабатывать срок за своего предшественника, инициировать досрочные выборы? Только для того, чтобы побыстрее заменить статус президента, выбранного волей случая, на статус «полнокровного», выбранного волей народа? Так ведь и на народ положиться нельзя - ему только повод дай, чтобы выйти на площадь с лозунгом «Он - не наш президент!» А если в день выборов часть этого народа предпочтёт полицейские участки избирательным, такой скандал омрачит даже самую убедительную победу - еще одно слово, которое, как признался Токаев на той же пресс-конференции, он не любит. Потому что оно «больше относится к военным конфликтам», а «здесь было выяснение отношения ко мне со стороны избирателей».

И что же выяснилось? Результат первого президента на досрочных выборах 2015 года - 97,75% голосов при явке 95,21% - для второго оказался недостижим. То ли потому, что второй и правда пытался гарантировать честность и открытость всей кампании - от выдвижения кандидатов до подсчета голосов. То ли из-за того, что приближение к этим показателем компрометировало бы и первого, и второго - и тут неизвестно, кого из них в большей степени. Но и 70,96% голосов при явке 77,5% позволили их обладателю ощутить себя в роли не мальчика, но мужа, имеющего право на гордую фразу: «Я - не попутчик!». Хотя она явно диссонирует с неоднократными заверениями бывшего начальника и по совместительству Лидера нации о том, что вся его работа после отставки «будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали».

Кто в нашей стране водитель, а кто пассажир, станет ясно уже скоро. Хотя по некоторым признакам выводы можно сделать уже сейчас. Например, 10 июня избранный президент, отвечая на вопрос о блокировке соцсетей, говорит, что он «не совсем был в курсе» и «правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение». А вечером 11 июня, накануне скоропостижной инаугурации, в стране тормозят Facebook, Telegram, Instagram и даже, впервые, WhatsApp. И днем 12 июня, после инаугурации, ситуация повторилась. После чего девиз «Преемственность», под которым он агитировал за свою кандидатуру, звучит уже как предупреждение о том, что никаких изменений не будет.

Чтобы часы нашей истории начали отсчитывать время, громких слов недостаточно. После первой фразы обязательно нужно сделать первый шаг.

*заголовок взят из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема»
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Комментарии к новости
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§ kolibri
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 13.06.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"После чего девиз «Преемственность», под которым он агитировал за свою кандидатуру, звучит уже как предупреждение о том, что никаких изменений не будет...
Позвольте поинтересоваться, в Вашей статье нет конкретики, каких изменений ждете еще? Говорите о них, пишите и имеющие уши, да услышат. А что касается обозначенного в статье исторического периода, так изменений за это время было предостаточно. И изменений, которые преобразили страну очень кардинально, изменений со знаком плюс.
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§ ElleR
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 13.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Позвольте поинтересоваться, в Вашей статье нет конкретики, каких изменений ждете еще?

Может конкретно прекратить блочить соцсети,не?
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* maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Птичка прилетела - будет интересно :-)
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* maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:

Современные войны плавно уходят в киберпространство. В случаях блокировок желательно бы знать - свои тренируются, или условный противник козни строит. ;-)
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§ Yorik
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
свои тренируются

Все же отлично понимают, что происходит и кто это делает.
Мне непонятно, почему настолько все топорно делается. Зачем скрывать - можно же сделать заявление, что "в целях государственной безопасности осуществляется блокировка, приносим извинения за временные неудобства" и т.п. Но нет, будут все отрицать, снова выставляя себя в том же неприглядном виде... За эти два дня блокировок пол-Казахстана ушло в vpn, соответственно в будущем эффективность таких мер будет все меньше и меньше.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3613
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока час х не наступит.
ничего не изменится.
не говорю что это плохо.
уже привыкли как бы.
к полицаям например.
8 числа подошел на остановку в центре, из трех стекол.
сбоку. на Свердлова.
суббота, полдень, день до "выборов"
менты выезжают из двора.метров сто от остановки.
на остановке человек десять.
едут неспеша, остановку проезжают, останавливаются и
один с папочкой идет. ко мне.
почему именно ко мне- непонятно.
диалог.
вы ничего не видели?
в смысле?
скажите ваши данные , открывает папочку-
записывает - фио, адрес, телефон.
уезжают.
почему он других не допросил- ????

[Исправлено: alex_60, 13.06.2019 - 11:03]
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§ Сергей_я
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 13.06.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
соответственно в будущем эффективность таких мер будет все меньше и меньше.

а в будущем вообще тупо весь инет свалят и не будут мучится. А так вы правы, сказали бы вон весь город в сепаратистах, ловим, садим, наказываем, потерпите пжста. Писали бы СМИ и народ на периферии, в мелких городах типа нашего был бы спокойнее. Все ради страны, ради нации и т.д.и т.п. Нет же все делают как шакалы, и потом скажут что мы не при чем.
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* maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вы ничего не видели? в смысле?

По лицу же понятно - подписан на канал 1513, что-то видел :lol:
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§ Игорь Васильевич
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 13.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мы все привыкли к хорошему, уже если честно не помню как раньше жил без сотового телефона и соц. сетей!
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* Тимур Гафуров
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 442
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 13.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
Позвольте поинтересоваться, в Вашей статье нет конкретики, каких изменений ждете еще?

На данном этапе очень, ну просто очень хочется, чтобы перестали врать людям. Чтобы, говоря о создании Национального совета общественного доверия, продемонстрировали это доверие к народу, прекратив блокирование соцсетей. Чтобы перестали тешить себя высокими наградами и переименованиями. Чтобы право казахстанцев на проведение митингов можно было реализовать в соответствии с законом - ведь ни одна заявка на такой способ выражения своего мнения, гарантированный Конституцией, не была одобрена в этом году местными акимами. Это - по минимуму. И пример с соцсетями - это просто первая проверка власти на вшивость.
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
как раньше жил без сотового телефона и соц. сетей

То ли еще будет. Я уже привык в доме к голосовому помощнику, без него уже непривычно.
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* maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заблокировать и сознаться - еще хуже. Представьте, что после этого начнется. И двух зол выбрали меньшее.
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* Серый волк
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10199
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.06.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
А что касается обозначенного в статье исторического периода, так изменений за это время было предостаточно. И изменений, которые преобразили страну очень кардинально, изменений со знаком плюс.

:lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=Dy1JzG529ro



;-)
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* drakon
Re: Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16512
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.06.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
скажите ваши данные , открывает папочку- записывает - фио, адрес, телефон. уезжают.

Да, Алекс, потом будут, под твоими данными,
писать доносы. Ну и залетел, ты, друг... :lol: :oops:
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§ Yorik
Тимур ГАФУРОВ: Время, в котором стоим
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.06.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Заблокировать и сознаться - еще хуже. Представьте, что после этого начнется.

Не согласен. Открыто признать - это честно по отношению к людям, только за это в наших условиях у многих бы меньше желания было идти куда-то с невнятными лозунгами. Ничего после этого не "начнется". А так, как сейчас - когда люди понимают и наблюдают ситуацию в которой власти делают вид, будто ничего и не происходит (максимум - "я был не в курсе блокировок, дам поручение органам разобраться...") - это только добавляет раздражения от происходящего и провоцирует рост недовольства.
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