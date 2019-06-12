Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном

12 июня 2019, 15:07 |  Происшествия

Девочка выпала с балкона 8-го этажа и разбилась насмерть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 11 июня. Девочке было 8 лет. Ребёнок скончался до приезда кареты скорой помощи.

- Смерть наступила до приезда скорой помощи. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.06.19 17:24 Дожди, грозы и понижение температуры ждут жителей Костанайской области в ближайшие дни
12.06.19 16:42 Один из железнодорожных переездов будет временно закрыт в Костанае
12.06.19 13:38 Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
12.06.19 13:09 Выехавший на встречную полосу на служебной машине сотрудник суда оштрафован в Рудном
12.06.19 12:45 Токаев назвал десять главных направлений своей работы в должности президента
12.06.19 11:16 Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента РК
12.06.19 10:49 Костанайская легкоатлетка Татьяна Нерознак установила рекорд трассы в Актобе
12.06.19 10:27 Без права на кассацию - капитан полиции проиграл иск к журналисту
12.06.19 09:11 Российский журналист Голунов признан невиновным и вышел на свободу
12.06.19 08:45 Сборная Казахстана разгромила Сан-Марино на Евро-2020

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Victor Yang
Re: 8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11613
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным. Большое горе.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 0
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх