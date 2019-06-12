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8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном
12 июня 2019, 15:07 | Происшествия
Девочка выпала с балкона 8-го этажа и разбилась насмерть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла 11 июня. Девочке было 8 лет. Ребёнок скончался до приезда кареты скорой помощи.
- Смерть наступила до приезда скорой помощи. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.
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8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном
Соболезнования родным. Большое горе.