8-летняя девочка разбилась насмерть в Рудном

Девочка выпала с балкона 8-го этажа и разбилась насмерть, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 11 июня. Девочке было 8 лет. Ребёнок скончался до приезда кареты скорой помощи.

- Смерть наступила до приезда скорой помощи. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.