Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com

Шансы Казахстана выйти на Евро-2020

В рамках отбора к чемпионату Европы сборная Казахстана провела два домашних поединка, один из которых обернулся разгромной победой, второй – разгромным поражением. Разбираемся с объективными шансами «ястребов» на сенсационный успех в квалификации.

Турнирное положение

По воле жребия соперниками команды Михала Билека в отборе на Евро-2020 стали сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. В первом туре хозяева «Астана-Арены» разобрали британцев со счетом 3:0, однако в следующей игре не сумели ничего противопоставить хозяевам последнего чемпионата мира – 0:4. На данный момент без очковых потерь идут только бельгийцы, а в борьбе за второе место сразу 4 команды (Казахстан, Шотландия, Кипр и Россия) имеют одинаковое количество очков – по 3.

Шансы на победу в группе

Бельгийцы, которые лидируют в рейтинге ФИФА, на последнем чемпионате мира выбили бразильцев и дважды обыграли сборную Англии, в итоге завоевав бронзу и став самой результативной командой турнира. В составе «красных дьяволов» выступают такие звезды как Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Кевин Де Брюйне – игроки, близким которым по уровню в распоряжении Билека нет. Фонбет не сомневается в первом месте Бельгии — коэффициент 1,1. В стартовых матчах против россиян и киприотов «красные дьяволы» не позволили усомниться в собственном превосходстве и выиграли оба матча с разницей в 2 гола. Вероятность того, что казахи сенсационно обойдут всех соперников, оценена коэффициентом 151,0.

Шансы на выход на Евро-2020

Вероятность того, что казахи займут место выше третьего, эксперты портала «Favoritnr1.com» оценивают коэффициентом 20,0. Основным претендентом на вторую путевку является сборная России (1,25), данная оценка также весьма объективна. В 2018 году россияне добились качественного прогресса, достойно выступив на домашнем мундиале и едва не выиграв группу в Лиге Наций. Поединок против россиян, который прошел в Нур-Султане, наглядно продемонстрировал разницу в классе между командами – гости были сильнее почти на каждом участке поля и вдвое превзошли команду Билека по количеству ударов.

Прогноз на итоги отбора к Евро-2020

После вступления в УЕФА казахская сборная участвовала в семи квалификационных турнирах и ни разу не занимала место выше пятого. Согласимся с букмекерами, шансов на сенсационный успех в текущей кампании у казахов мало, но в то же время бороться за 3-4 место команде Билека по силам. В игре с Шотландией «ястребы» доказали, что могут достойно противостоять середнякам европейского футбола и наверняка поборются в ответном поединке. Также казахи имеют хорошие шансы в двухматчевом противостоянии с командой Кипра.

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