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Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Давление в подаче ХВС в норме РОВНО 4.0 должно быть. Не ниже. Иначе на разборе и при подъёме на верх может просесть (1.0197 атм на 10м. высоты). Сложная бытовая техника может перестать работать....
12.06.19 14:01
Victor Yang
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
olegggon: Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК ЗТЭК занимается водоснабжением, канализацией и теплоснабжением. И я не совсем пойму - как в трубопроводе...
12.06.19 14:00
Азамат Лисов
Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
Зачем скопировали старую информацию и выставили сегодня. Вчера сыграли очередные матчи и всё изменилось. Некомпетентность
12.06.19 13:51
Серый волк
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
:-) мОнометр. :lol: они куда впендюрили? В теплотрассу? И в теплотрассу проверяли соответствие нормам давление системы ХВС??? Я конечно все понимаю, деградационные процессы прогрессирует, и жители...
12.06.19 13:43
olegggon
О водоснабжении микрорайона Северный поселка Заречный
Они что, водой из теплотрассы поливают что-ли? Во всей статье фигурирует ЗТЭК. И 3 кг по-моему это всё таки маловато будет. В городе 5-5,5 на входе в дом, по крайней мере у меня, я даже поставил...
12.06.19 12:55
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Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com

12 июня 2019, 13:38 |  Реклама

Шансы Казахстана выйти на Евро-2020

В рамках отбора к чемпионату Европы сборная Казахстана провела два домашних поединка, один из которых обернулся разгромной победой, второй – разгромным поражением. Разбираемся с объективными шансами «ястребов» на сенсационный успех в квалификации.

Турнирное положение

По воле жребия соперниками команды Михала Билека в отборе на Евро-2020 стали сборные Бельгии, России, Шотландии, Кипра и Сан-Марино. В первом туре хозяева «Астана-Арены» разобрали британцев со счетом 3:0, однако в следующей игре не сумели ничего противопоставить хозяевам последнего чемпионата мира – 0:4. На данный момент без очковых потерь идут только бельгийцы, а в борьбе за второе место сразу 4 команды (Казахстан, Шотландия, Кипр и Россия) имеют одинаковое количество очков – по 3.

Шансы на победу в группе

Бельгийцы, которые лидируют в рейтинге ФИФА, на последнем чемпионате мира выбили бразильцев и дважды обыграли сборную Англии, в итоге завоевав бронзу и став самой результативной командой турнира. В составе «красных дьяволов» выступают такие звезды как Эден Азар, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс, Кевин Де Брюйне – игроки, близким которым по уровню в распоряжении Билека нет. Фонбет не сомневается в первом месте Бельгии — коэффициент 1,1. В стартовых матчах против россиян и киприотов «красные дьяволы» не позволили усомниться в собственном превосходстве и выиграли оба матча с разницей в 2 гола. Вероятность того, что казахи сенсационно обойдут всех соперников, оценена коэффициентом 151,0.

Шансы на выход на Евро-2020

Вероятность того, что казахи займут место выше третьего, эксперты портала «Favoritnr1.com» оценивают коэффициентом 20,0. Основным претендентом на вторую путевку является сборная России (1,25), данная оценка также весьма объективна. В 2018 году россияне добились качественного прогресса, достойно выступив на домашнем мундиале и едва не выиграв группу в Лиге Наций. Поединок против россиян, который прошел в Нур-Султане, наглядно продемонстрировал разницу в классе между командами – гости были сильнее почти на каждом участке поля и вдвое превзошли команду Билека по количеству ударов.

Прогноз на итоги отбора к Евро-2020

После вступления в УЕФА казахская сборная участвовала в семи квалификационных турнирах и ни разу не занимала место выше пятого. Согласимся с букмекерами, шансов на сенсационный успех в текущей кампании у казахов мало, но в то же время бороться за 3-4 место команде Билека по силам. В игре с Шотландией «ястребы» доказали, что могут достойно противостоять середнякам европейского футбола и наверняка поборются в ответном поединке. Также казахи имеют хорошие шансы в двухматчевом противостоянии с командой Кипра.

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§ Азамат Лисов
Re: Казахстан на Евро-2020: прогноз от Favoritnr1.com
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 12.06.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем скопировали старую информацию и выставили сегодня. Вчера сыграли очередные матчи и всё изменилось. Некомпетентность
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