В Костанайской области задержали членов группировки, которые сбывали фальшивые евро
Фальшивомонетчики заработали на продаже поддельных денег более 9 млн тенге.
Иллюстративное фото aussiedlerbote.de
В Костанайской области сотрудники департамента экономических расследований в ходе оперативной работы выявили и задержали группу лиц, которая занималась сбытом фальшивых денег, передает Informburo.kz со ссылкой на сайте Министерства финансов.
При задержании у подозреваемых изъяли более 8 млн тенге и 223 тысячи рублей. Члены группировки распространили среди населения свыше 19 тысяч фальшивых евро.
По данному факту зарегистрирован материал досудебного расследования по ст. 231, ч.2, УК РК – "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и ст. 190, ч.3, УК РК – "Мошенничество".
Задержанные лица находятся под стражей. Правоохранительные органы проводят расследование на причастность подозреваемых к другим преступлениям.
За семь месяцев 2018 года служба экономических расследований Комитета государственных доходов изъяла 1451 поддельную купюру денежных знаков РК на общую сумму 7,9 млн тенге, а также 157 фальшивых банкнот иностранной валюты на сумму больше 10 млн тенге. В стране закрыли три подпольных цеха, которые изготавливали поддельную валюту.
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