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alex_60
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
про германию. фотки, которые посылал вчера, дошли сегодня. текст работает .сейчас сейчас проверю телефон. телефония на германию не ра бо та ет. по вацапу.
12.06.19 09:29
Добринцофф
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Артем Марусич: Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят... Проще и удобнее сразу купить симку местного оператора...
12.06.19 09:19
Butch
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Если пограничный таможенный пост не пропускает через границу тоже виноваты службы ответственные за состояние дорожного покрытия от исходной точки до поста? Мобильный оператор честно перемещает пакеты...
12.06.19 08:28
Артем Марусич
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
Тот самый момент когда Теле2 с тебя списывает по 400 тенге в день за ватсап в роуминге, а сообщения в Казахстан не доходят...
12.06.19 05:05
Vital
Казахстанцы жалуются на проблемы с WhatsApp
0.40 васап не работает.
12.06.19 00:40
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В Костанайской области задержали членов группировки, которые сбывали фальшивые евро

12 июня 2019, 08:35 |  Криминал

Фальшивомонетчики заработали на продаже поддельных денег более 9 млн тенге.

Иллюстративное фото aussiedlerbote.de

В Костанайской области сотрудники департамента экономических расследований в ходе оперативной работы выявили и задержали группу лиц, которая занималась сбытом фальшивых денег,  передает Informburo.kz со ссылкой на сайте Министерства финансов.

При задержании у подозреваемых изъяли более 8 млн тенге и 223 тысячи рублей. Члены группировки распространили среди населения свыше 19 тысяч фальшивых евро.

По данному факту зарегистрирован материал досудебного расследования по ст. 231, ч.2, УК РК – "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и ст. 190, ч.3, УК РК – "Мошенничество".

Задержанные лица находятся под стражей. Правоохранительные органы проводят расследование на причастность подозреваемых к другим преступлениям.

За семь месяцев 2018 года служба экономических расследований Комитета государственных доходов изъяла 1451 поддельную купюру денежных знаков РК на общую сумму 7,9 млн тенге, а также 157 фальшивых банкнот иностранной валюты на сумму больше 10 млн тенге. В стране закрыли три подпольных цеха, которые изготавливали поддельную валюту.
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§ Butch
В Костанайской области задержали членов группировки, которые сбывали фальшивые евро
Butch


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Сообщений: 30
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.06.19 - 09:35
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