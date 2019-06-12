В Костанайской области задержали членов группировки, которые сбывали фальшивые евро

Фальшивомонетчики заработали на продаже поддельных денег более 9 млн тенге.

Иллюстративное фото aussiedlerbote.de

В Костанайской области сотрудники департамента экономических расследований в ходе оперативной работы выявили и задержали группу лиц, которая занималась сбытом фальшивых денег, передает Informburo.kz со ссылкой на сайте Министерства финансов.

При задержании у подозреваемых изъяли более 8 млн тенге и 223 тысячи рублей. Члены группировки распространили среди населения свыше 19 тысяч фальшивых евро.

По данному факту зарегистрирован материал досудебного расследования по ст. 231, ч.2, УК РК – "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и ст. 190, ч.3, УК РК – "Мошенничество".

Задержанные лица находятся под стражей. Правоохранительные органы проводят расследование на причастность подозреваемых к другим преступлениям.

За семь месяцев 2018 года служба экономических расследований Комитета государственных доходов изъяла 1451 поддельную купюру денежных знаков РК на общую сумму 7,9 млн тенге, а также 157 фальшивых банкнот иностранной валюты на сумму больше 10 млн тенге. В стране закрыли три подпольных цеха, которые изготавливали поддельную валюту.