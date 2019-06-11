Аварию возле ТЦ "Емшан" с участием четырех автомобилей прокомментировали в ДП Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
В понедельник, 10 июня, на пересечении проспекта Абая и улицы Баумана, возле ТЦ "Емшан", столкнулись "Лада Приора" и два автомобиля марки "Равон". Кроме того, из-за столкновения были повреждены автомобиль "ВАЗ" и перильное ограждение.
- 27-летний водитель автомобиля "Приора" двигался со стороны КЖБИ в сторону центра по проспекту Абая, - сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - В это же время 39-летняя водитель автомобиля "Равон" двигалась со стороны центра и поворачивала на светофоре по улице Баумана, возле ТЦ «Емшан». Установлено, что водитель автомобиля Приора проигнорировал запрещающий желтый сигнал светофора, в результате чего было совершено ДТП. Как выяснилось позднее, у него отсутствовалоа обязательная медицинская страховка. Кроме того, от удара развернуло другой автомобиль тоже марки "Равон", который впоследствии столкнулся с автомобилем «ВАЗ».
В отношении виновника аварии составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 230 КоАП РК (уклонение от заключения договора обязательного страхования, ч. 1 ст.610 (нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб). Административный материал направлен в суд.
Правоохранительные органы обратились в отдел ЖКХ акимата Костаная для определения суммы ущерба от сноса перильного ограждения.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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