Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут реконструировать

Менять внешний облик здания по адресу ул. Байтурсынова, 47 в Костанае начали с переноса скульптур снежных барсов. Вместо изваяний установили вазоны с цветами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Барсов установили 7 лет назад, - пояснил "НГ" проректор по воспитательной, социальной и хозяйственной работе КГУ Нурлан МАМИЕВ. - Теперь их перенесли к корпусу ветеринарного факультета в микрорайон Наурыз. Это не последнее изменение. В этом году мы планируем полностью изменить дизайн фасада здания.

Проект реконструкции на этапе планирования. До конца июня дизайнеры должны представить свои проекты. После чего будет разработана документация и составлена итоговая смета.