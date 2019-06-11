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11.06.19 16:24
Гога
Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут реконструировать
(Пользователи) Скорей всего спилят ели Источник:www.ng.kz Когда коту делать нечего - дальше сами знаете . [Исправлено: Гога, 11.06.2019 - 13:24]
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Гога
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Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут реконструировать

Георгий ГОВОРОВ

11 июня 2019, 12:32 |  Общество

Менять внешний облик здания по адресу ул. Байтурсынова, 47 в Костанае начали с переноса скульптур снежных барсов. Вместо изваяний установили вазоны с цветами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Барсов установили 7 лет назад, - пояснил "НГ" проректор по воспитательной, социальной и хозяйственной работе КГУ Нурлан МАМИЕВ. - Теперь их перенесли к корпусу ветеринарного факультета в микрорайон Наурыз. Это не последнее изменение. В этом году мы планируем полностью изменить дизайн фасада здания.

Проект реконструкции на этапе планирования. До конца июня дизайнеры должны представить свои проекты. После чего будет разработана документация и составлена итоговая смета.
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11607
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До конца июня дизайнеры должны представить свои проекты

Архитекторов ещё никто так не оскорблял... ;-)
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§ antonK
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 784
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 11.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью изменить, т.е. покрасить в голубой цвет, ну как местный "биг бэн" ? ))
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§ директор пляжа
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.06.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
барсов установили 7 лет назад и поэтому их перенесли в Вет.факультет!
отлично) далее..

Цитата:
Теперь их перенесли
- это не последнее изменение :lol: хорошо что предостерег, а мы-то думали что на этом конкурс проведут и разойдутся как всегда!

Цитата:
В этом году мы планируем полностью изменить дизайн фасада здания.

ну на словах бы объяснил, или пластиком и стеклом закрыть весь фасад? как обычно?!

Цитата:
дизайнеры
а почему не декораторы? что уж там..
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* Vital
Re: Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7722
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего спилят ели и все здание обтянут китайским пластиком +стекло. Просто старый дизайн многим напоминает СССР. А это щас не модно.
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* Гога
Фасад главного корпуса КГУ им. Байтурсынова будут реконструировать
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.06.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
(Пользователи)  Скорей всего спилят ели Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35130
Когда коту делать нечего - дальше сами знаете .

[Исправлено: Гога, 11.06.2019 - 13:24]
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