Полиция Алматы сделала заявление по митингу у кинотеатра “Целинный”

Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться, передает Informburo.kz.

Фото tengrinews.kz

Полиция Алматы сделала заявление по задержанию айтыскера Рината Заитова.

В нём сообщается, что 10 июня 2019 года приблизительно с 18.00 часов и до 02.00 часов 11 июня 2019 года в Алматы несколько групп лиц допустили ряд нарушений общественного порядка. Участники правонарушений были задержаны полицией.

"В настоящее время полная правовая оценка данным событиям со стороны правоохранительных органов ещё не дана. Вместе с тем, с целью исключения инсинуаций и достоверного информирования населения полиция хотела бы озвучить ряд фактов, подтверждённых на данный момент", – говорится в заявлении.

Informburo.kz приводит дословно три "подтверждённых факта" из заявления полиции:

Первое. 10 июня в районе 18.00 часов в микрорайоне "Алгабас" перед театром «Алатау» по призыву Рината Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе Алматы Арена.

После проведения беседы с Заитовым он был отпущен. Вместе с тем, пока шла беседа с Заитовым перед департаментом полиции города Алматы (зданием "Целинный") собралась группа людей в его поддержку. Заитов приехал из дома и обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации.

Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по улицах Толеби и Абая.

Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно, по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно.

Каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали.

Второе. Участниками незаконных акций было допущено совершение нескольких уголовных преступлений. Так, в половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала "Сайран" автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нёс службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением.

Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного статьёй 345 Уголовного кодекса РК.

В Алатауском районе Алматы в вечернее время группа людей повредила служебный автомобиль полиции, находясь в нетрезвом состоянии. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 Уголовного кодекса РК.

Третье. По указанным правонарушениям в вечернее и ночное время в колл-центр полиции поступило 1250 обращений от горожан. Из них 70% были по ночным событиям. Население было напугано шумом и криками в ночное время. Водители возмущались грубым нарушением правил дорожного движения.

Органами полиции были приняты соответствующие меры по пресечению незаконных действий. Правонарушители задержаны.

"В настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Обеспечено нормальное функционирование транспорта и всех служб. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах. Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом", – заключили полицейские в своём заявлении.

Ранее в Министерстве внутренних дел также прокомментировали задержание айтыскера Рината Заитова за участие в несанкционированном митинге.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев отметил, что порядок проведения собрания, которое в обществе могут расценить как мирную встречу творческой интеллигенции, чётко определён в законодательстве.

"Группа лиц, в которой находился и Ринат Заитов, собрались в районе "Алматы-Арены" и, с точки зрения закона, организовали незаконную демонстранцию или митинг. Сотрудники акимата внесли предупреждение, что ими нарушается порядок проведения этих акций. Однако они не желали прекращать. Для проведения разъяснительной работы, для объяснения чёткого понимания данные лица были задержаны и доставлены в органы внутренних дел. Практически все они были отпущены, в том числе и Ринат Заитов", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

Министр также отметил, что в то время, когда люди собрались возле здания департамента полиции, айтыскер уже находился дома.

"Ринат Заитов, которого они требовали отпустить, на самом деле был уже у себя дома, пришлось его доставить туда, показать, что он на месте. Люди вместо того, чтобы разойтись с места собрания своего, пошли по улицам. Две центральные магистральные улицы, на которых двигался транспорт. Люди выходили на улицы, мешали трафику, шумели и кричали в ночное время, нарушили требования", – прокомментировал ситуацию Марат Жокаев.

Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз в кулуарах Правительства отмечал, что незаконные митинги в Алматы и Нур-Султане были инициированы активистами ДВК, но в числе задержанных участников акций были люди, не причастные к запрещённой организации.

"Организация, которой руководят из за рубежа, подталкивает простой народ на такие правонарушения", – отметил он.