Полицейские напали на журналиста Tengrinews в Алматы

Журналист Tengrinews.kz пострадал во время митингов в Алматы.

Корреспондент Шокан Алхабаев освещал полицейские задержания в районе Сайрана (Ауэзовский район Алматы) в ночь на 11 июня. По некоторым данным, полиция обыскивала прохожих из-за сообщений о холодном оружии у митингующих.

Сотрудники полиции начали препятствовать видеосъемке журналиста Tengrinews.kz, а затем попытались забрать у него телефон и несколько раз ударили Шокана Алхабаева.

Видео, снятое перед нападением на журналиста:

"Я подошел снять, как полицейские задерживают людей. Один из них спросил меня: "Почему снимаешь?" Я ответил, что я журналист. Мне сказали не снимать. Тут подошел другой полицейский и приказал схватить меня. У меня забрали телефон. Я попросил его обратно. Тут подошли еще несколько полицейских. Они скрутили меня и повалили на землю. Меня начали пинать. Удары пришлись в лицо и живот", - рассказал он.

"Я сопротивлялся и кричал, что я журналист. Просил меня отпустить. Держали долго, повредили очки. В тот момент, когда они меня схватили, я пытался показать им удостоверение журналиста. Но они не дали мне этого сделать, а потом и вовсе его отобрали. Но потом меня отпустили. Удостоверение свое я так и не нашел", - добавил Шокан Алхабаев.

Редакция Tengrinews.kz обратилась в Департамент полиции Алматы и Министерство внутренних дел.

10 июня на площади "Астана" в Алматы прошли задержания. Точное количество доставленных в полицию не называется.

Позже задержания прошли у "Алматы Арена". Среди доставленных в полицию оказался айтыскер Ринат Заитов. Он выступил с видеообращением к алматинцам, где заявил, что его отпустили и вскоре он поедет домой. У здания ДП Алматы начали собираться люди с просьбой освободить его. Ринат Заитов прибыл на место и призвал собравшихся успокоиться и пойти по домам. Люди двинулись в сторону озера Сайран, на улице создалась пробка. Позже начались задержания.

Ранее митингов 9 июня в Нур-Султане и Алматыпрошли митинги. Токаев после этого на пресс-конференции в Акорде заявил, что в канун выборов дал поручение правоохранительным органам проявлять максимальную сдержанность.