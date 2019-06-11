Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их блокировали

Глава государства заявил, что сам является активным пользователем социальных сетей, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде прокомментировал блокировку социальных сетей в день президентских выборов.

"Я сам активный пользователь социальных сетей. Лично веду свою страничку в Twitter. Откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение. Но при том понимании, что социальные сети всё же не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор среди народа и тем более провоцировать людей на столкновения друг с другом. Этого нельзя допускать, но нужно, конечно, работать и другими средствами. Спасибо вам за вопрос, будем думать", – сказал президент, отвечая на вопрос журналистов о блокировке социальных сетей.

Журналисты также спросили главу государства о свободе слова в Казахстане, отметив, что наша страна находится в этом рейтинге не на лучших позициях.

"Будем думать. Будем её укреплять всячески", – ответил Касым-Жомарт Токаев.

Представители СМИ также посетовали на то, что права журналистов в Казахстане нередко нарушают. Они спросили, не планирует ли Касым-Жомарт Токаев дать поручение по созданию закона о статусе журналиста.

"Это актуальный вопрос. Мы должны его проработать тщательно. По возможности я дам конкретное поручение Правительству. Закон о статусе журналиста в будущем, если будет необходимо, примем. Или я в качестве президента дам своё поручение по этому вопросу", – сказал он.

10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил: он набрал 70,76% голосов. За него проголосовали 6,5 млн избирателей.