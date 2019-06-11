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Добринцофф
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Азамат Лисов: Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет чем продать дешевле Она хорошая ничего не стоит,а если немного с дефектом вообще ни почём не продашь,проще выкинуть и забыть.
11.06.19 00:07
drakon
Касым-Жомарт Токаев: Выборы были справедливыми и открытыми
В будущем они будут вести себя таким образом. Задерживать по 500 человек... :-o
10.06.19 23:38
drakon
Около 100 тонн картофеля кто-то выбросил неподалеку от Костаная
Азамат Лисов: Это наверное и есть капитализм, пусть лучше сгниет Это ваш "больной" капитализм, может так - делать... :lol:
10.06.19 23:20
kostyk777
Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их блокировали
Тут посмотрел на цифры. Если по возрастному составу посмотреть, то от 18 млн населения 13 млн избирателей. А по спискам 9 млн. Где ещё 4 млн. Если что, поправьте.
10.06.19 23:12
Vital
Казахстанцы не смогут купить лекарства без рецепта: аптекари просят пересмотреть норму
yudjin: Да там друг полный капец. Я тоже ребёнка водил. А конечном итоге в челяб отвёз. И просто мне нужна была справка. Водительская. Я три дня проходил. Учитывая что я порядочный чел не...
10.06.19 23:05
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Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их блокировали

10 июня 2019, 20:03 |  Государство

Глава государства заявил, что сам является активным пользователем социальных сетей, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде прокомментировал блокировку социальных сетей в день президентских выборов.

"Я сам активный пользователь социальных сетей. Лично веду свою страничку в Twitter. Откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение. Но при том понимании, что социальные сети всё же не должны использоваться в деструктивных целях, сеять раздор среди народа и тем более провоцировать людей на столкновения друг с другом. Этого нельзя допускать, но нужно, конечно, работать и другими средствами. Спасибо вам за вопрос, будем думать", – сказал президент, отвечая на вопрос журналистов о блокировке социальных сетей.

Журналисты также спросили главу государства о свободе слова в Казахстане, отметив, что наша страна находится в этом рейтинге не на лучших позициях.

"Будем думать. Будем её укреплять всячески", – ответил Касым-Жомарт Токаев.

Представители СМИ также посетовали на то, что права журналистов в Казахстане нередко нарушают. Они спросили, не планирует ли Касым-Жомарт Токаев дать поручение по созданию закона о статусе журналиста.

"Это актуальный вопрос. Мы должны его проработать тщательно. По возможности я дам конкретное поручение Правительству. Закон о статусе журналиста в будущем, если будет необходимо, примем. Или я в качестве президента дам своё поручение по этому вопросу", – сказал он.

10 июня Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги внеочередных выборов президента Казахстана. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил: он набрал 70,76% голосов. За него проголосовали 6,5 млн избирателей.
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§ Vital
Re: Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7710
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страшно становится. Когда первое лицо говорит что не в курсе. Страшно. Сказал бы я просто разберусь. А так наводит мысль что в курсе. Ну не че сделать не могу, пока. Как зе.
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§ kostyk777
Re: Токаев о блокировке соцсетей: Я не был в курсе, что их...
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 10.06.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут посмотрел на цифры. Если по возрастному составу посмотреть, то от 18 млн населения 13 млн избирателей. А по спискам 9 млн. Где ещё 4 млн. Если что, поправьте.
Профайл




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