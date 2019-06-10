Европе выгодно продавать Казахстану старые ветряки - Бозумбаев

Европе выгодно сбывать в Казахстан устаревшие ветроэлектростанции, чтобы не тратить деньги на их утилизацию. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Я знаю бедного селянина, который б/у установку из Европы привез, у себя смонтировал. Теперь хочет продавать, в аукционе участвовать, конкурировать и продавать электроэнергию единому закупщику, чтобы потом он распределял на всех потребителей страны", - рассказал министр.

"Но мы должны с вами четко осознавать, что Европа избавляется от бывших в употреблении ветровых электроустановок. Потому что их нужно утилизировать, а это расходы. Легче продать в Казахстан. Казахстанцы купят, ресурсы у нас тут установка доработает, потом чего там с ней сделают, непонятно", - объяснил Бозумбаев.

По его словам, это похоже на схему серого импорта б/у автомобилей, который существовал в Казахстане многие годы.

"Чтобы Германии не платить налог на утилизацию этого автомобиля, продавали сюда. Мы сюда привезли, потом вынуждены были с вами несколько лет назад ввести сбор на утилизацию и уже 83 тысячи автомобилей утилизировали. А это достаточно большая сумма на каждый ввезенный, нынешний, экспортируемый или произведенный автомобиль в Казахстане", - отметил Бозумбаев.

По его словам, главный вопрос - кто потом будет заниматься утилизацией ветроэлектростанций, когда через три года они выйдут из строя.

Второй вопрос, по его словам, касается конкуренции.

"Участники аукциона приходят с новым оборудованием, если мы пустим на аукцион фермера с бэушным оборудованием - это как минимум нарушение конкурентоспособности".



"Один из главных принципов электроэнергетики - это обеспечение надежности энергоснабжения. Оборудование, которое много лет где-то отработало, потом сюда приехало, возможно, какие-то талантливые мастера его настроили, но риски по выходу из строя в самый нужный момент достаточно высокие", - заявил министр.

Он отметил, что любой казахстанец имеет право приобрести б/у установку и, если найдет покупателей электроэнергии, может ее использовать. Но государство в этом вопросе помогать ему не будет.

"Стимулировать доставку сюда бывших в употреблении установок с нашей стороны по меньшей мере было бы странно. У нас четкая позиция. Мы себя уважаем, Казахстан должен двигаться вперед, ввозить самые последние эффективные технологии", - считает Канат Бозумбаев.