Кувалдой по голове - брат убил брата в Федоровском районе

Мужчину задержали 18 мая, спустя полгода после убийства.

Иллюстративное фото bo32.ru

Сотрудники Карабалыкского отдела полиции, капитаны полиции Талгат Каймусин и Мурат Аубакиров и старший сержант Александр Васильков отрабатывали оперативно-профилактические мероприятия «Скотокрад» и «Автобус» вблизи Смирновского и Бурлинского сельских округов. Недалеко от с. Смирновка они заметили автомобиль «ВАЗ-2106», который ехал из села в сторону проселочной дороги. На автомобиле отсутствовал госномер.

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Житель Федоровского района, находившийся за рулем, сообщил, что у него нет водительских прав, а также документов на машину.

"Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Талгат Каймусин знал, что у мужчины есть родной брат, с которым они проживали одни в заброшенном поселке, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полицейский поинтересовался, где сейчас находится брат. Мужчина признался, что осенью 2018 года совершил убийство брата".

Как рассказал подозреваемый, в ноябре прошлого года между ним и братом произошла ссора. В результате конфликта подозреваемый нанес удары кувалдой по голове своему родственнику. Тело вывез и сбросил в выкопанную яму. Оно было обнаружено при осмотре места происшествия.

Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство).