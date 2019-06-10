Кувалдой по голове - брат убил брата в Федоровском районе
Мужчину задержали 18 мая, спустя полгода после убийства.
Иллюстративное фото bo32.ru
Сотрудники Карабалыкского отдела полиции, капитаны полиции Талгат Каймусин и Мурат Аубакиров и старший сержант Александр Васильков отрабатывали оперативно-профилактические мероприятия «Скотокрад» и «Автобус» вблизи Смирновского и Бурлинского сельских округов. Недалеко от с. Смирновка они заметили автомобиль «ВАЗ-2106», который ехал из села в сторону проселочной дороги. На автомобиле отсутствовал госномер.
Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Житель Федоровского района, находившийся за рулем, сообщил, что у него нет водительских прав, а также документов на машину.
"Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Талгат Каймусин знал, что у мужчины есть родной брат, с которым они проживали одни в заброшенном поселке, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Полицейский поинтересовался, где сейчас находится брат. Мужчина признался, что осенью 2018 года совершил убийство брата".
Как рассказал подозреваемый, в ноябре прошлого года между ним и братом произошла ссора. В результате конфликта подозреваемый нанес удары кувалдой по голове своему родственнику. Тело вывез и сбросил в выкопанную яму. Оно было обнаружено при осмотре места происшествия.
Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство).
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