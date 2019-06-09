На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области

В Костанае на избирательном участке, расположенном в здании школы № 17, к началу голосования в 7 часов пришло 4 человека. Среди них был и пенсионер Баймолда МУРЗАБЕКОВ.

На вопрос корреспондента «НГ», что он ждет от кандидата, за которого проголосовал, если тот будет избран президентом Казахстана, ветеран ответил:

- Хочу, чтобы этот человек проводил ту же политику дружбы, которая была до сих пор, чтобы все народы в нашей стране жили, как единая семья. Что касается всего остального, то я – пенсионер, поэтому в программах всех кандидатов искал что-нибудь про нас, но там этого нет. Все кандидаты выступают за подъем производства, обещают бороться с безработицей, поднимать село, что-то делать для молодежи, а про пенсионеров ничего.

С началом голосования на этом избирательном участке зарегистрировались несколько наблюдателей от различных общественных организаций. Накануне дня голосования председатель Костанайской областной территориальной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА сообщила «НГ», что в регионе уже побывали долгосрочные наблюдатели ОБСЕ, после их отъезда ожидалось прибытие еще шести групп наблюдателей этой международной организации.

- Кроме них в Костанайскую область должны приехать 8 наблюдателей от миссии СНГ, - сообщила Маркова. – Все они из Челябинской области.

По информации председателя территориального избиркома, в Костанайской области голосование проходит на 782 избирательных участках. В списках зарегистрировано 585 341 избиратель, из которых около 172 000 - в Костанае.

Голосование закончится в 20.00, после чего участковые комиссии в срок не более 12 часов (до 8.00 часов 10 июня) должны подсчитать голоса, составить соответствующий протокол и передать его вместе с бюллетенями в городскую или районную территориальную комиссию.

- Если у кого-то из доверенных лиц кандидатов будут претензии и появится необходимость пересчитать голоса на каком-то участке, то и в этом случае, пересчет голосов должен быть сделан в течение отведенных 12 часов, - пояснила Маркова. – Если после получения такого заявления в участковой комиссии определят, что они не смогут уложиться с новым подсчетом до 8 часов утра 10 июня, то по существующему законодательству они вправе отказать в удовлетворении такого заявления.

После сведения итогов в городах и районах все материалы передадут в областную избирательную комиссию, а затем, с протоколом итогов по области, документы передадут в Центризбирком.

Среди избирательных участков на территории Костанайской области создан 21 участок с ограниченным количеством избирателей. Речь идет о больницах, санаториях, воинских частях и т. д. По информации Антонины Марковой, территориальные избиркомы разрешили им прекратить голосование сразу же после того, как зарегистрированные там избиратели выразят свое мнение в бюллетенях.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА



