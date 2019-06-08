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Издатель "НГ" занял первое место в благотворительном легкоатлетическом марафоне в Актобе

8 июня 2019, 15:08 |  Спорт

Забег "AqtobeHalfMaraphon" прошел сегодня, 8 июня, утром. Сергей МИРОЛЮБОВ  пришел первым на дистанции в 10 км в возрастной категории 50+.

Фото со страницы Сергея Миролюбова в Instagram

" Легкое чувство недоумения, когда ты просто участвовал в соревновании, а в результате занял 1-е место (из 4-х участников)", - шутливо прокомментировал Сергей результаты забега на своей странице в Facebook.

Сергей Миролюбов (справа) / Фото со страницы Сергея Миролюбова в Facebook

 В этом году Aqtobe HalFMarathon прошел уже в 5-й раз под девизом «Беги во имя добра». Забег организовали на площади «Қазақ халқына мың алғыс». Целью мероприятия организаторы  называют популяризацию бега, привлечение как можно больше людей к спорту, но самое главное - оказание благотворительной помощи детям с ограниченными возможностями. 

В программу соревнований включили 3 дистанции. Полумарафон на 21 км в возрастных категориях 18-35, 36-49, 50 лет и старше; дистанция в 10 км  для возрастов - 15-17; 18-35, 36-49, 50 лет и старше, а также дистанция в 5 км для легкоатлетов  от 15 лет и старше.

Фото instagram.com/aqtobemarathon

Как сообщает департамент внутренней политики Актюбинской области на своей странице ВКонтакте, организаторам марафона удалось собрать 2,5 млн тенге. В нем приняли участие более 1100 человек из шестнадцати регионов страны, а также из России, Молдовы, Китая и Южной Кореи.
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