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maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
"Если кандидат от оппозиции, предположим, набирает 20-30% – это совсем другой кредит доверия для властей. Речь идет о том, чье имя не называют? Ну так допустить к выборам, и видно будет, какой...
07.06.19 19:45
alex_60
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Начал читать, и бросил. Вода водой. Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех.закодированные-вперед.
07.06.19 19:40
elektron
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Полит Бюро РК в действии. На неопределённый срок, - пожизненно (пока сам не подаст в отставку). Выбирайте - без выборов. Или вернее наоборот! 8-). Следующий кандидат. Ура товарищи! :lol:
07.06.19 19:33
Victor Yang
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это моя принципиальная позиция!" Источник:www.ng.kz Вот я даже верю этим словам! И...
07.06.19 19:22
Валентин
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
В который раз грустно процитирую: Ни вверх не глядя, ни вперед, сижу с друзьями-разгильдяями, и наплевать нам, чья берет в борьбе мерзавцев с негодяями. P.S. Данная цитата является личным оценочным...
07.06.19 19:12
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Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка

Ольга ЛИХОГРАЙ

7 июня 2019, 17:46 |  Общество

Многие обменные пункты Костаная сегодня, 7 июня, не выставили курсы иностранных валют, либо выставили курс, резко превышающий обычные значения тенге по отношению к доллару, евро и российскому рублю.

Такую картину костанайцы могли наблюдать не только в частных обменниках, но и в некоторых банках, что вызвало большой ажиотаж. Один из жителей Костаная сообщил о ситуации с валютой в рубрике «Народные новости», сопроводив новость фотографиями.

После этой публикации КФ Национального банка прислал разъяснения по сложившейся ситуации.

- В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков, - сообщила «НГ» заместитель КФ Национального банка Галия ДЖУМАБАЕВА. - В этой связи Национальный Банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального Банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме.

В официальном комментарии Джумабаева также добавила, что Национальный Банк Казахстана по всем фактам обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.

- Костанайским филиалом Национального Банка ситуация в обменных пунктах области отслеживается, постоянно мониторятся объемы продаж, курсы валют, - пояснила Джумабаева. - Если в отдельных обменных пунктах уполномоченных органзаций нет валюты, то это происходит из-за недостаточного размера уставного капитала, то есть они не могут работать с большими объемами валюты. При отстутствии валюты обменник должен снять с табло курсы продажи. Также население при обращении в обменник, если ему не продают валюту, имеет право потребовать справку об отсутствии иностранной валюты.

В КФ Нацбанка также добавили, что по состоянию на 16.00 7 июня средний курс продажи долларов США по области снизился до 385,5 тенге в банках и до 385,9 тенге в обменных пунктах уполномоченных организаций.

- Валюта в банках имеется и при необходимости уполномоченные организации могут у них подкрепиться. Ситуация на валютном рынке находится на постоянном контроле руководства Национального Банка, - говорится в сообщении.
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