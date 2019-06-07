Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка

Многие обменные пункты Костаная сегодня, 7 июня, не выставили курсы иностранных валют, либо выставили курс, резко превышающий обычные значения тенге по отношению к доллару, евро и российскому рублю.

Такую картину костанайцы могли наблюдать не только в частных обменниках, но и в некоторых банках, что вызвало большой ажиотаж. Один из жителей Костаная сообщил о ситуации с валютой в рубрике «Народные новости», сопроводив новость фотографиями.

После этой публикации КФ Национального банка прислал разъяснения по сложившейся ситуации.

- В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков, - сообщила «НГ» заместитель КФ Национального банка Галия ДЖУМАБАЕВА. - В этой связи Национальный Банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального Банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме.

В официальном комментарии Джумабаева также добавила, что Национальный Банк Казахстана по всем фактам обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации.

- Костанайским филиалом Национального Банка ситуация в обменных пунктах области отслеживается, постоянно мониторятся объемы продаж, курсы валют, - пояснила Джумабаева. - Если в отдельных обменных пунктах уполномоченных органзаций нет валюты, то это происходит из-за недостаточного размера уставного капитала, то есть они не могут работать с большими объемами валюты. При отстутствии валюты обменник должен снять с табло курсы продажи. Также население при обращении в обменник, если ему не продают валюту, имеет право потребовать справку об отсутствии иностранной валюты.

В КФ Нацбанка также добавили, что по состоянию на 16.00 7 июня средний курс продажи долларов США по области снизился до 385,5 тенге в банках и до 385,9 тенге в обменных пунктах уполномоченных организаций.

- Валюта в банках имеется и при необходимости уполномоченные организации могут у них подкрепиться. Ситуация на валютном рынке находится на постоянном контроле руководства Национального Банка, - говорится в сообщении.