Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК
Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов призвал увольнять неэтичных чиновников до того, как они совершат коррупционное преступление, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Мы повышаем планку и будем стараться неэтичных, недобропорядочных чиновников, не дожидаясь пока они совершат коррупционные преступления, увольнять с госслужбы с целью превенции. Тем самым уберечь и государство, и граждан, и самого чиновника от дальнейших, более серьезных проблем уже на уровне уголовного закона", - заявил Бектенов на брифинге в Нур-Султане.
По его словам, госслужащий не превращается в коррупционера в одночасье.
"Он становится им постепенно, шаг за шагом, начиная с этических нарушений, пренебрежения принципами добропорядочности. Если он на этом этапе остается безнаказанным, то дальше идут более серьезные нарушения", - отметил он.
В качестве показательного примера он рассказал о председателе Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Исламе Абишеве, которого взяли под стражу в марте этого года.
"В 2013 году был вопрос в части этичности Абишева, когда один из подчиненных жаловался на то, что он его заставлял то ли ресторан оплатить, то ли костюм купить, я точно не помню. Получается, если бы тогда была более жесткая реакция и его в то время просто уволили бы с госслужбы, сегодня не было бы таких последствий серьезных - и для государства в плане ущерба, и для него лично в плане лишения свободы", - заметил Бектенов.
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