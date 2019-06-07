"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?

Представители несистемной оппозиции объявили бойкот выборам президента и призывают казахстанцев не голосовать. Informburo.kz объясняет, почему это не работает.

До внеочередных выборов президента Казахстана остались считанные дни. Гражданам необходимо решить, кто будет управлять страной и как будет развиваться государство следующие пять лет.

"Казахстан – демократическое государство. И президент будет избран, согласно воле народа. Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это моя принципиальная позиция!" – говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире республиканских телеканалов 9 апреля, объявляя досрочные выборы главы государства.

"На этих выборах нет задачи набрать 95% в пользу кандидата от власти"

Выборы 9 июня существенно отличаются от всех других. Политолог Расул Жумалы отметил два важных момента нынешней электоральной кампании:

Не участвует Нурсултан Назарбаев.

"Принципиально новая картина, которая накладывает свои отличия, в частности в отношении того, что не стоит задача кровь из носа набрать больше 95% поддержки", – сказал он.

К выборам допущен кандидат от оппозиции.

"Многие не верили, считали, что выборы не отражают их мнения. Эти мысли до сих пор сильны. С другой стороны, мы видим, что часть электората активизируется, появляется некая интрига, самоорганизация некоторых людей, которые хотят перемен через выборы", – отметил политолог.

"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы", – говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

В Конституции Казахстана сказано, что единственным источником государственной власти является народ.

"Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам", – говорится в главном законе страны.

Участие в выборах – это высказывание своего отношения к действующей или будущей власти в стране, а также проявление гражданской активности.

Бойкот – это признание поражения

Представители несистемной оппозиции объявили бойкот выборам президента и призывают казахстанцев не голосовать. Расул Жумалы считает, что этот вид протеста неэффективный.

"Весь опыт выражения бойкота в Казахстане, как было на предыдущих выборах, в 2015 году, фактически ничего не даёт. В наших с вами условиях – это признание недееспособности, пассивности, констатация того, что мы проигрываем даже, не вступив в борьбу. Это капитуляционная позиция", – сказал он.

Ни в одном государстве оппозиция не добивалась чего-то посредством бойкота, отмечает политолог. Выборы признаются состоявшимися и легитимными, даже когда явка составляет всего 20-30%.

"Есть форма активного бойкота – это когда оппозиция выражает бойкот, не участвует сама в выборах, считая их сфальсифицированными, нечестными, а при этом активно участвует в контроле над выборами: наблюдают за нарушениями. Но, как мы видим, наши сторонники бойкота не призывают к такому. Просто сидеть дома и не участвовать, решать вопросы только путём митингов или каких-то радикальных шагов. Я не считаю, что это результативная и полезная практика", – сказал Расул Жумалы.

"За меня уже всё решили, зачем идти голосовать?" Нет, не решили

"За меня всё уже решили" – распространённая причина не идти на выборы. Расул Жумалы считает, что это неправильный подход.

"Иллюзий не питаем, не будем наивными. Но всё-таки это процесс. Мне кажется, что сейчас лёд тронулся. Историю делают сами люди, активное гражданское общество. "Ничего не будет, всё останется по-прежнему" – я с таким мнением не согласен", – сказал он.

По мнению Расула Жумалы, изменения уже происходят и ситуация в стране меняется каждый день.

"Если кандидат от оппозиции, предположим, набирает 20-30% – это совсем другой кредит доверия для властей. Это уже говорит о том, что властям придётся считаться с оппозицией и обществом, которое поддержало кандидата от оппозиции", – пояснил политолог.

Неучастие в выборах даёт возможность для фальсификаций

Мария Лобачёва, программный директор неправительственной организации "Эхо", которая долгое время наблюдает за выборами, рассказала о последствиях бойкота, основываясь на примерах из других стран:

"Если вы не придёте на участок, вашим бюллетенем могут противозаконно воспользоваться для того, чтобы ваш голос ушёл за одного из кандидатов. Это может произойти во время вброса: когда член комиссии или посторонний человек вбрасывает несколько бюллетеней в урну для голосования".

Также один из способов фальсификаций – это "карусели", когда группа человек ездит от участка к участку и им выдают бюллетени избирателей, которые не пришли голосовать. Соответственно, есть риск, что за вас проголосуют, отмечает Мария Лобачёва.

"Другой способ, когда во время подсчёта голосов один из членов комиссии или людей, присутствующих на участке, подкидывает бюллетени непроголосовавших избирателей в стопку за одного из кандидатов", – рассказала она.

К примеру, сайт Страна.ua пишет, что в Донбассе массово "добирали" голоса Петру Порошенко при помощи вбросов, "каруселей" и других аналогичных методов.

Помимо этого, по словам Марии Лобачёвой, голоса воровали во время передачи протоколов в вышестоящую комиссию, когда документ переписывается в пользу одного из кандидатов.

"Такие нарушения происходят в других странах, потому что неголосующие избиратели оставляют злоумышленникам резерв для фальсификаций в виде неиспользованных голосов", – отметила она.

Другой пример: в Нижнем Новгороде осудили завуча школы №59, которая обвинялась в фальсификации избирательных документов и итогов голосования. 18 сентября 2016 года, единого дня голосования в России, интернет облетела видеозапись, на которой отчётливо видно, как одна из членов избирательной комиссии подходит к урне для голосования и, заметно нервничая, бросает туда целую кипу бюллетеней. И так три раза. Итоги выборов тогда аннулировали на всём избирательном участке.

Есть два способа помешать возможным фальсификациям на выборах:

максимальная явка избирателей; наблюдение за ходом голосования.

Испортить бюллетень – это не выход

В Казахстане отменили графу "против всех", поэтому некоторые граждане предлагают прийти на выборы и испортить бюллетень. Как это повлияет на результат выборов? На этот вопрос ответила председатель избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова:

"Если избиратель испортит бюллетень случайно и пожелает его заменить, то ему выдадут новый, закон разрешает. Если же избиратель намеренно закинет испорченный бюллетень в урну, то при подсчёте это выявится и не повлияет на результаты выборов. Даже если испорченных бюллетеней будет больше, чем неиспорченных, то выборы будут признаны состоявшимися", – пояснила она.

Мария Лобачёва объяснила, что в таком случае голос будет учтён только для явки.

"При объявлении итогов проценты между кандидатами распределяются только за счёт неиспорченных бюллетеней. Вы увеличите явку, но на итоги голосования никак не повлияете. В 2015 году 54 156 бюллетеней были признаны недействительными, то есть они были преднамеренно или ненамеренно испорчены, но в сообщении об итогах это не отражалось. Никто этого не заметил. Испорченные бюллетени также дают резерв для фальсификаций – при подсчёте голосов они могут быть засчитаны за одного из кандидатов", – сказала она.

Унести с собой бюллетень также ни к чему не приведёт.

"Если в урне бюллетеней больше, чем было выдано комиссией по спискам избирателей, это свидетельствует о фальсификациях, например, был вброс. Но если вы унесёте бюллетень с собой, вы способствуете тому, чтобы фальсификация осталась незамеченной", – считает Мария Лобачёва.

Что делать: голосовать за одного из кандидатов и быть наблюдателем на участке, чтобы противодействовать фальсификациям и убедиться, что голос засчитан за того, за кого он отдан.

Максимальная явка – залог честных выборов.

Как наблюдатели могут повлиять на исход выборов – опыт Стамбула

31 марта на выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу. Это стало неожиданностью для властей, и результаты отменили. Повторные выборы состоятся 23 июня.

"Ранее оппозиция считала, что власть Эрдогана постоянно фальсифицировала выборы, воровала голоса. В этот раз они начали наблюдать за ходом голосования и подсчётом голосов. Благодаря этому они смогли защитить свою победу", – рассказал руководитель культурно-правового центра European Kazakh Forum Омирхан Алтын.

По его словам, члены альянса оппозиции создали из добровольцев группу наблюдателей. Всего участвовало более 20 тысяч волонтёров. Избирательные участки в Стамбуле были полностью охвачены наблюдателями. Там участки закрылись раньше на 5 минут. Наблюдатели не дали возможность нарушениям и даже после окончания выборов дежурили на участках целый месяц, рассказал он.

"Избирательная комиссия Стамбула признала победу оппозиционера. Однако партия власти подала апелляцию, и результаты выборов были признаны незаконными", – сказал Омирхан Алтын.

А как в Казахстане будут наблюдать за выборами?

За выборами в Казахстане будут следить по меньшей мере 10 тысяч наблюдателей. Также ЦИК зарегистрировала 1013 наблюдателей из 41 государства и 9 международных организаций.

Наблюдателем может стать любой казахстанец. Для этого ему нужно обратиться в штаб кандидата в президенты или неправительственную организацию, которая занимается наблюдениями за выборами.

В предвыборную кампанию показывают активность:

независимая молодёжная сеть наблюдателей NEXT.kz;

региональная гражданская платформа по мониторингу выборов "Аманат";

ОО "Эхо";

Лига молодых избирателей;

ОФ "Еркіндік қанаты".

Выборы президента пройдут в Казахстане 9 июня.