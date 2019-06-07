Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Подразделение акимата Костаная не выполнило вынесенное в конце прошлого года предписание экологов о ликвидации 19 несанкционированных свалок в областном центре. Департамент экологии выяснил это в ходе совместной с прокуратурой проверки.
Иллюстративное фото из архива "НГ"
Свалки были обнаружены при помощи спутникового зондирования в разных частях города.
В середине мая департамент экологии совместно со специалистами из городской прокуратуры провел проверку, в ходе которой выяснилось, что из 19 свалок ликвидировано было только 2.
- Это прямое нарушение экологического кодекса, где прописано, что местные исполнительные органы, ответственны за очистку территории, - отметил государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Объехали все 17 свалок, сделали акты осмотра. Подтвердились все факты о том, что они не убраны. Общий объем свалок составляет 10 500 куб. метров.
По итогам проверки отдел ЖКХ получил предупреждение и должен в виде компенсации ущерба затратить около 7,5 млн тенге на ликвидацию всех 17 свалок до 31 августа 2019 года. В противном случае ответственный за это чиновник будет оштрафован и направлен на административную комиссию.
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Ошибки на указателях. Новый город на карте
Капец, кто пишет эти указатели? Каждый день новый косячный 🤪. Ведь их изготавливают какие то фирмы, в них работают реальные люди. Неужели нельзя найти их и отобрать лицензии и не подпускать...
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Пока доехал до КОстаная, содержимое фуры уменьшилось наверное наполовину. В наше время эти фуры называли- "Поливальщики"... :lol: :-o
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Что тут непонятного? Регион фуры 13. ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты. А он им - не остановился... Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
Ждем когда фонарь на голову рухнет
dandiv: какие еще денежные средства на демонтаж? Парочку - мильёнов... :lol: :oops:
Ждем когда фонарь на голову рухнет
Т.е. обследовали с земли взглядом? Или на подъемнике поднимались? Если на подъемнике, то демонтировать то максимум 5 минут... какие еще денежные средства на демонтаж?