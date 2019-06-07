Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае

Подразделение акимата Костаная не выполнило вынесенное в конце прошлого года предписание экологов о ликвидации 19 несанкционированных свалок в областном центре. Департамент экологии выяснил это в ходе совместной с прокуратурой проверки.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

Свалки были обнаружены при помощи спутникового зондирования в разных частях города.



В середине мая департамент экологии совместно со специалистами из городской прокуратуры провел проверку, в ходе которой выяснилось, что из 19 свалок ликвидировано было только 2.



- Это прямое нарушение экологического кодекса, где прописано, что местные исполнительные органы, ответственны за очистку территории, - отметил государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Объехали все 17 свалок, сделали акты осмотра. Подтвердились все факты о том, что они не убраны. Общий объем свалок составляет 10 500 куб. метров.



По итогам проверки отдел ЖКХ получил предупреждение и должен в виде компенсации ущерба затратить около 7,5 млн тенге на ликвидацию всех 17 свалок до 31 августа 2019 года. В противном случае ответственный за это чиновник будет оштрафован и направлен на административную комиссию.