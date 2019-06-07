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olegggon
Ошибки на указателях. Новый город на карте
Капец, кто пишет эти указатели? Каждый день новый косячный 🤪. Ведь их изготавливают какие то фирмы, в них работают реальные люди. Неужели нельзя найти их и отобрать лицензии и не подпускать...
07.06.19 11:56
drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Пока доехал до КОстаная, содержимое фуры уменьшилось наверное наполовину. В наше время эти фуры называли- "Поливальщики"... :lol: :-o
07.06.19 11:56
drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
Что тут непонятного? Регион фуры 13. ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты. А он им - не остановился... Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
07.06.19 11:53
drakon
Ждем когда фонарь на голову рухнет
dandiv: какие еще денежные средства на демонтаж? Парочку - мильёнов... :lol: :oops:
07.06.19 11:16
dandiv
Ждем когда фонарь на голову рухнет
Т.е. обследовали с земли взглядом? Или на подъемнике поднимались? Если на подъемнике, то демонтировать то максимум 5 минут... какие еще денежные средства на демонтаж?
07.06.19 11:11
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Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае

Артём МАРУСИЧ

7 июня 2019, 10:13 |  ЖКХ

Подразделение акимата Костаная не выполнило вынесенное  в конце прошлого года предписание экологов о ликвидации 19 несанкционированных свалок в областном центре. Департамент экологии выяснил это в ходе совместной с прокуратурой проверки.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

Свалки были обнаружены при помощи спутникового зондирования в разных частях города.

В середине мая департамент экологии совместно со специалистами из городской прокуратуры провел проверку, в ходе которой выяснилось, что из 19 свалок ликвидировано было только 2.

- Это прямое нарушение экологического кодекса, где прописано, что местные исполнительные органы, ответственны за очистку территории, - отметил государственный экологический инспектор департамента экологии по Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Объехали все 17 свалок, сделали акты осмотра. Подтвердились все факты о том, что они не убраны. Общий объем свалок составляет 10 500 куб. метров.

По итогам проверки отдел ЖКХ получил предупреждение и должен в виде компенсации ущерба затратить около 7,5 млн тенге на ликвидацию всех 17 свалок до 31 августа 2019 года. В противном случае ответственный за это чиновник будет оштрафован и направлен на административную комиссию.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свалки были обнаружены при помощи спутникового зондирования в разных частях города.

:-o А это во сколько обошлось?
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§ maxsaf
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто помнит статью про вывоз мусора на берег Тобола и смешной штраф за это. Схема такая. Покупается спутник......
..............................
.... после всего со сдачи выплачивается мизерный штраф и все в шоколаде. :lol:
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