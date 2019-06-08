Юрий БОНДАРЕНКО: Деятельность без делания

В последнее время на улицах Костаная мы видим детей, которые ходят с элегантными ящичками для сбора денег на благотворительные цели. Конечно же, больным надо помогать. Это дело благое. Да и участие в поддержке нуждающихся уже само по себе воспитывает.

Но вот как помогать? Как воспитывать? Какою деятельностью? Не приучаем ли мы детей к деятельности без делания, без совершения какой-то реальной работы?

Вот и ходят одни с ящичками. Другие уже бесплатно раздают по большей части не требуемые рекламные газеты и листки. Вроде бы деятельность. Какая-то даже сопряжена с деньгами. Но деньги как-то в нашем нынешнем мире слишком уж часто отделяются от дела. Символическим, на мой взгляд, здесь стало объявление на дверях подъезда: «Приходите к нам не работать, а зарабатывать».

А ведь дел-то всегда невпроворот. Помню в школе мы, мальчишки, с восторгом ринулись колоть дрова в дворике частного дома нашего одноногого учителя пения. О деньгах не шло и речи, но и помощь, и дело были настоящими. Позже, когда стали постарше, целым классом ходили, как на работу, на сбор металлолома на свалке и заработали на поездку в Ленинград.

Что же касается больных, то деньги, естественно, нужны. Но разве нельзя придумать что-то из посильных социальных работ, которые позволили бы желающим детям и подросткам заниматься реальной благотворительной деятельностью? Тем более, что такая деятельность далеко не сводится только к деньгам. Сколько у нас одинокой старости, сколько больных, нуждающихся не просто в деньгах, а в элементарном уходе, в простейшей поддержке: там что-то убрать, тут – помыть пол, а где-то и помочь помыться, приготовить еду…

Обо всем этом знаю не понаслышке и чувствую – вот та реальная, настоящая деятельность, где очень и очень нужна поддержка волонтеров, своего рода тимуровцев нашего времени, Хотя кто из нынешних часто очень хороших молодых людей вспомнит Тимура? Разве же только того, которого звали Железным хромцом и который был завоевателем.

Вполне понятно, что я многого не знаю о современном волонтерстве и волонтерах, которые могут быть сродни тимуровцам прошедших десятилетий. Но я слишком хорошо знаю о реальных проблемах, в том числе и о средствах, что требуются для баснословно дорогих операций. Однако сам вид детей с ящичками, сами призывы уличных динамиков о помощи во мне как-то странно контрастируют с совершенно бешеным выбрасыванием денег на ветер (или в чьи-то личные карманы – это уже сфера не моей компетенции).

Ведь ходят-то по улицам, где из года в год сумасшедшие силы и суммы выбрасываются на одно только кронирование и посадку того, что в огромной степени не приживается. Гибнет. Задумайтесь только: сотни деревьев обрезают, мажут зеленой краской. Обрезают так, что множество из них гибнет. Потом их же рубят, а где-то и корчуют. Потом на место и тех, что при разумном уходе могли бы жить, включая и просто те деревья, которые пробиваются из земли сами, но безжалостно уничтожаются, сажают новые. Все это беличье колесо вертится из года в год. И только ли такое «озеленение» съедает деньги и силы, которые могли бы пойти на реальные дела?