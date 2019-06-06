Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
Соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства - Абаев, передает Zakon.kz.
Фото mic.gov.kz
На заседании сената министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что осенью сенаторам будет презентован проект автоматизированной системы мониторинга соцсетей.
Сенатор Султанов на заседании отметил, что на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге. Но пока неизвестно, какую информацию госорганы получают и как используют ее на практике.
Комментируя этот вопрос министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что поток информации в республике резко увеличился, и вручную мониторить запрещенный контент стало невозможным.
- Пропаганда суицида, терроризма и экстремизма, культа жестокости и насилия…Мы столкнулись с этой проблемой. Отрабатывать вручную уже невозможно, потому что источников информации много: соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства. Только за прошлый год порядка 120 тысяч случаев противоправного контента было удалено с различных интернет-ресурсов и порталов, - сказал Абаев.
Он добавил, что ведется большая работа в социальных сетях.
- Для выявления противозаконного контента официально обращаемся ко всем интернет-группам. Все, что запрещено в Казахстане, мы удаляем. Мы все материалы передаем в Генеральную прокуратуру, МВД, КНБ и Совет безопасности для принятия определенных процессуальных действий. Осенью мы готовы презентовать систему сенаторам, - сказал Абаев.
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Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
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