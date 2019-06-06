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Victor Yang
Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
Боюсь, что при рубке этого "леса", много невиновных "щепок" полетят.
06.06.19 19:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: на все уже выпущенные аппараты не распространяется запрет обновления гугла. В точку. Причём скоро возможно будет отменён. Трамполино могут привлечь за вредительство :lol:
06.06.19 19:52
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Брал в технодоме с функцией обмена в течении года. Что это за функция такая? Сейчас новый закон вышел - телефоны и прочие устройства с сим-картами менять нельзя, кроме как если будет...
06.06.19 19:41
Тот самый
Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
А что на счет 200 тенге за ежегодную проверку стояков, которую по факту никто не проводит? Около 50 тысяч абонентов по городу - неплохо так 10 миллионов за виртуальные проверки.
06.06.19 17:58
Гога
Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
olegggon 50 млн доставка - Какие 50 доставка ?? Если железкой , думаю в 5 (пять) с лихвой уложились . А никого разговора не было , если бы документы показали .
06.06.19 17:17
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Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей

6 июня 2019, 16:19 |  Государство

Соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства - Абаев, передает Zakon.kz.

Фото mic.gov.kz

На заседании сената министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что осенью сенаторам будет презентован проект автоматизированной системы мониторинга соцсетей.

Сенатор Султанов на заседании отметил, что на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге. Но пока неизвестно, какую информацию госорганы получают и как используют ее на практике.

Комментируя этот вопрос министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что поток информации в республике резко увеличился, и вручную мониторить запрещенный контент стало невозможным.

- Пропаганда суицида, терроризма и экстремизма, культа жестокости и насилия…Мы столкнулись с этой проблемой. Отрабатывать вручную уже невозможно, потому что источников информации много: соцсети и мессенджеры, телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас занимается автоматизированный мониторинг информационного пространства. Только за прошлый год порядка 120 тысяч случаев противоправного контента было удалено с различных интернет-ресурсов и порталов, - сказал Абаев.

Он добавил, что ведется большая работа в социальных сетях.

- Для выявления противозаконного контента официально обращаемся ко всем интернет-группам. Все, что запрещено в Казахстане, мы удаляем. Мы все материалы передаем в Генеральную прокуратуру, МВД, КНБ и Совет безопасности для принятия определенных процессуальных действий. Осенью мы готовы презентовать систему сенаторам, - сказал Абаев.
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§ Victor Yang
Re: Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге...
Victor Yang


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Сообщений: 11588
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.06.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь, что при рубке этого "леса", много невиновных "щепок" полетят.
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