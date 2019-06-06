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Victor Yang
Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
Боюсь, что при рубке этого "леса", много невиновных "щепок" полетят.
06.06.19 19:52
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: на все уже выпущенные аппараты не распространяется запрет обновления гугла. В точку. Причём скоро возможно будет отменён. Трамполино могут привлечь за вредительство :lol:
06.06.19 19:52
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Брал в технодоме с функцией обмена в течении года. Что это за функция такая? Сейчас новый закон вышел - телефоны и прочие устройства с сим-картами менять нельзя, кроме как если будет...
06.06.19 19:41
Тот самый
Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
А что на счет 200 тенге за ежегодную проверку стояков, которую по факту никто не проводит? Около 50 тысяч абонентов по городу - неплохо так 10 миллионов за виртуальные проверки.
06.06.19 17:58
Гога
Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
olegggon 50 млн доставка - Какие 50 доставка ?? Если железкой , думаю в 5 (пять) с лихвой уложились . А никого разговора не было , если бы документы показали .
06.06.19 17:17
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Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»

Галина КАТКОВА

6 июня 2019, 15:47 |  ЖКХ

Иск был подан в апреле. Суть его - признать недействительными несколько пунктов договора между потребителями и монополистом, в том числе пункт о 100-процентной предоплате за газ.

Иллюстративное фото jamaicaobserver.com

Это требование касалось коммунально-бытовых и промышленных потребителей газа, то есть, прежде всего предпринимателей. Бизнес-сообщество не один год ставило вопрос о том, что п.п. 5.1, 5.10 договора являются кабальными. Тем более, что согласно еще одному пункту договора - п.8.1 - за предварительно заявленные, но неиспользованные потребителем объемы на него налагался штраф.

Основной спор в суде сводился к тому, является ли договор между потребителями и монополистом публичным либо договором поставки. Второе дает право поставщику самостоятельно устанавливать условия по оплате товара.

Судья СМЭС Мурат Найманов 28 мая признал договор публичным. В решении суда говорится также, что в ходе процесса установлено: «АО, пользуясь доминирующим положением на рынке, ущемляет законные права субъектов рынка, неопределенного круга потребителей, навязывая контрагентам экономически необоснованные условия». Названные выше пункты договора признаны недействительными. Позицию прокурора поддержал в качестве третьего лица департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
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§ Тот самый
Re: Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что на счет 200 тенге за ежегодную проверку стояков, которую по факту никто не проводит? Около 50 тысяч абонентов по городу - неплохо так 10 миллионов за виртуальные проверки.
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