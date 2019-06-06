Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
Галина КАТКОВА
Иск был подан в апреле. Суть его - признать недействительными несколько пунктов договора между потребителями и монополистом, в том числе пункт о 100-процентной предоплате за газ.
Иллюстративное фото jamaicaobserver.com
Это требование касалось коммунально-бытовых и промышленных потребителей газа, то есть, прежде всего предпринимателей. Бизнес-сообщество не один год ставило вопрос о том, что п.п. 5.1, 5.10 договора являются кабальными. Тем более, что согласно еще одному пункту договора - п.8.1 - за предварительно заявленные, но неиспользованные потребителем объемы на него налагался штраф.
Основной спор в суде сводился к тому, является ли договор между потребителями и монополистом публичным либо договором поставки. Второе дает право поставщику самостоятельно устанавливать условия по оплате товара.
Судья СМЭС Мурат Найманов 28 мая признал договор публичным. В решении суда говорится также, что в ходе процесса установлено: «АО, пользуясь доминирующим положением на рынке, ущемляет законные права субъектов рынка, неопределенного круга потребителей, навязывая контрагентам экономически необоснованные условия». Названные выше пункты договора признаны недействительными. Позицию прокурора поддержал в качестве третьего лица департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.
Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
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Прокурор Костаная выиграл суд у АО «КазТрансГаз Аймак»
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