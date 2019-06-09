Николая ВОРОНИН: О деньгах и глупцах

Деньгам у глупца недолго ждать конца - эти слова Вальтера Скотта вспомнились мне после того, как прочитал сообщение главы министерства юстиции о том, что Казахстан для защиты своих интересов за рубежом нанимает европейских юристов. На оплату их труда ежегодно необходимо 17,5 млрд тенге.

Когда-то прусский король Фридрих спросил у итальянского маркиза Джироламо Луккезине, находящегося на службе в Пруссии: «С каких же пор настолько низко пали итальянские маркизы, что стали продаваться на службу королям германским?» «Очевидно с тех самых пор, как германские короли настолько поглупели, что вынуждены их покупать», - был ответ.

Закономерно возникает вопрос - а где болашаковцы? Помнится, Назарбаев обещал, что благодаря программе «Болашак» мы получим высококвалифицированных специалистов мирового уровня. Не получилось. Миллиарды ухлопали на обучение за рубежом и теперь опять нужны миллиарды на оплату зарубежных же специалистов, так как своих нет.

В свое время Петр Первый отправил довольно значительное число молодых людей из знатных семейств в Англию, Голландию, Францию и Италию. Но так как они «принесли оттуда немного больше способности, чем взяли ее с собою», то царь начал отправлять туда способных отроков из незнатных семей и задумал заведение необходимых училищ и академий у себя дома. У нас все повторилось.

Мы даже пошли дальше. Сенатор Али Бектаев предложил придумать альтернативу «Болашаку». Цель - частичное совместное финансирование со стороны государства молодых людей, желающих получить образование за рубежом. Объясняя причину создания такой программы, сенатор заявил, что 100 тысяч молодых казахстанцев обучаются за рубежом за свой счет и могут попадать в неприятности. По его словам, в последнее время среди казахстанских студентов за рубежом есть люди. которых обвиняют в причастности к продаже наркотиков, кражам, убийствам и терроризму. И сенатор предлагает помогать им народными деньгами. Мое отношение к этому печатными словами не выразишь.

Примечательно, что министр юстиции о привлечении иностранных юристов заявил на 12-м Астанинском форуме в мае 2019-го года. На проведение этого форума мы потратили 1,4 млрд тенге. Именно в нашей стране проводятся бесчисленные международные форумы, саммиты, съезды мировых религий, именно мы предоставляем постоянно площадки для всяких переговоров. Почему так происходит? Ответ лежит на поверхности. Мировое сообщество находится в постоянном поиске страны, где можно было бы провести такие мероприятия. Большинство стран категорически отказываются от этого из-за огромных затрат на их проведение. Очень жаль, что наша страна часто оказывается в роли глупца, у которого деньги не задерживаются.

А то, что мы их транжирим, заметно всем. И транжирим бесконтрольно. Зачем акиму области вновь введенная должность в виде помощника по вопроса военной безопасности и обороне? Зачем ему целая резиденция? Помнится, первый секретарь обкома Бородин, сделавший для области больше, чем все акимы за годы независимости, жил в трехэтажке.

Видимо, надо привыкать к тому, что в нашей стране всегда что-то не так.