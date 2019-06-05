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Улицу Маяковского частично перекроют в Костанае
5 июня 2019, 13:33 | ЖКХ
Движение автотранспорта по улице Маяковского в границах улиц Воинов-Интернационалистов и Хакижановой будет перекрыто в связи с реконструкцией напорного коллектора. Об этом сегодня, 5 июня, сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Ремонт на улице начнется 6 июня, а завершится через 11 дней - 15 июня.
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