Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на английском языке

Депутаты возмутились тем, что учителя получают надбавки к зарплате лишь за наличие сертификата, а не за качество преподавания, передает Sputnik.

Фото Informburo.kz

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин возмутился некачественным преподаванием предметов на английском языке в школах Казахстана и потребовал от министерства образования и науки пересмотреть методику начисления доплат.

Во время пленарного заседания палаты к министру образования и науки обратилась депутат Джамиля Нурманбетова.

По ее словам, из республиканского бюджета учителям-предметникам, обучающим на английском языке, выделили более 1,6 миллиарда тенге (около 4,2 миллиона долларов при курсе 384 тенге за один доллар). Доплату в 35 394 тенге (92 доллара) стали получать 6 740 учителей, имеющих сертификаты. При этом из них только 818 ведут занятия в формате полного погружения, остальные 5 922 преподают в формате частичного погружения путем проведения лишь отдельных уроков на английском языке. При этом обе категории учителей получают одинаковую доплату.

"Абсолютное большинство сертифицированных учителей не могут вести урок в формате полного погружения. Единственным критерием для начисления доплаты является наличие сертификата без учета качества преподавания. Почему учителя, на разном уровне преподающие, получают одинаковую доплату?" - обратилась депутат к министру.

Глава МОН Куляш Шамшидинова согласилась, что по внедрению преподавания на английском языке в школах остается много вопросов. Министр отметила, что такое обучение должно было выполняться при должном уровне подготовленности учителей и самих учащихся. Однако не во всех образовательных учреждениях получилось добиться выполнения этих условий.

По этой причине в грядущем учебном году лишь в 352 школах будет вестись преподавание с полным погружением на английском языке.

"Изначально было принято решение о доплате все одинаково. Этот вопрос сейчас изучается в министерстве и мы хотим внести четкое и ясное понимание кому доплата должна идти, а кому нет. Над этим вопросом работаем", - сказала глава ведомства.

Ответ министра не удовлетворил спикера платы Нурлана Нигматулина. Он заявил, что пока министерство обсуждает этот вопрос, из казны ушли 1,6 миллиарда тенге. При этом такая ситуация, по мнению председателя мажилиса, ведет к несправедливой ситуации, когда доплачивают не знания, а за наличие сертификата.

"Понятно, для чего это делается: это позволяет вам улучшить показатели отчета стратегического плана. Поэтому в отчете счетного комитета все нормально, а когда начинаем смотреть, нужно наводить порядок. Что там наводить? Издайте свой приказ, несоответствие - значит, платить не надо. Это будет и стимул для учителей", - высказал мнение Нурлан Нигматулин.

Депутат добавил, что невмешательство руководства министерства ведет непрофессиональному подходу, из-за чего страдает и качество обучения. Также это служит причиной для негативного восприятия казахстанцами системы трехъязычного обучения.

В результате бурного обсуждения глава МОНа согласилась с доводами спикера мажилиса и пообещала решить вопрос.

На пленарное заседание мажилиса вынесен один вопрос об отчете правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за прошлый год. Согласно отчету главы Минфина положительное влияние на экономику оказали рост инвестиций в основной капитал. Их объем вырос на 17,2%. В результате темп роста ВВП составил 4,1%. Исполнение расходов республиканского бюджета составило 99,8% или 9 триллионов 637 миллиардов тенге. Доля социальных расходов в республиканском бюджете составила 44%. Дефицит бюджета сложился на уровне 729 миллиардов тенге.