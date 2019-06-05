Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
Георгий ГОВОРОВ
Рудненский Ледовый дворец спорта продали на электронных торгах 30 мая. Цена сделки - 103 350 000 тенге, на 60 000 тенге выше первоначальной цены.
Фото gosreestr.kz
На тендер поступили только 2 заявки. Новым владельцем ледового дворца стало ТОО "Профессиональный футбольный клуб "Аят". Его конкурентом была ИП Наталья Егошина. Каждый претендент вносил гарантийный взнос в размере почти 15,5 млн тенге.
- Протокол о результатах торгов сформирован веб-порталом реестра, покупатель подписал его с использованием ЭЦП, - рассказал руководитель городского отдела финансов акимата Рудного Сержан АСАНОВ
. - По условиям торгов новый владелец сохранит целевое назначение здания на 15 лет.
ФК "Аят" был создан в 1995 году. В 2002-м он распался и был вновь создан в 2007 году. Футбольный клуб стал серебряным призером Чемпионата Казахстана по мини-футболу сезона 2015-2016.
До продажи дворец пользовался популярностью у молодёжи как крытый платный ледовый каток.
Общая площадь объекта - 5793,7 кв. м. Здание построено в 1980 году. Уровень износа здания - до 30%. Ранее оно находилось на балансе предприятия "Спортивный клуб "Рудный-2017".
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