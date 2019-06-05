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Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах

Георгий ГОВОРОВ

5 июня 2019, 12:06 |  Государство

Рудненский Ледовый дворец спорта продали на электронных торгах 30 мая. Цена сделки - 103 350 000 тенге, на 60 000 тенге выше первоначальной цены.

Фото gosreestr.kz

На тендер поступили только 2 заявки. Новым владельцем ледового дворца стало ТОО "Профессиональный футбольный клуб "Аят". Его конкурентом была ИП Наталья Егошина. Каждый претендент вносил гарантийный взнос в размере почти 15,5 млн тенге.

- Протокол о результатах торгов сформирован веб-порталом реестра, покупатель подписал его с использованием ЭЦП, - рассказал руководитель городского отдела финансов акимата Рудного Сержан АСАНОВ

. - По условиям торгов новый владелец сохранит целевое назначение здания на 15 лет.

ФК "Аят" был создан в 1995 году. В 2002-м он распался и был вновь создан в 2007 году. Футбольный клуб стал серебряным призером Чемпионата Казахстана по мини-футболу сезона 2015-2016.

До продажи дворец пользовался популярностью у молодёжи как крытый платный ледовый каток.

Общая площадь объекта - 5793,7 кв. м. Здание построено в 1980 году. Уровень износа здания - до 30%. Ранее оно находилось на балансе предприятия "Спортивный клуб "Рудный-2017".


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* drakon
Re: Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы "Чёртово" колесо, кто нибудь - купил... :lol: :-o
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§ Гога
Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бывает

[Исправлено: Гога, 05.06.2019 - 11:46]
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§ Тимур Гафуров
Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 440
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 05.06.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
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